肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

記者戴永華／宜蘭即時報導
陽明交大醫院院長黃志賢贈花，祝福74歲宋女士。（醫院提供）
陽明交大醫院院長黃志賢贈花，祝福74歲宋女士。（醫院提供）

台灣宜蘭宋姓婦人幾年前被診斷出肝癌，並轉移到肺部出現數百顆腫瘤，在台北某醫學中心接受標靶治療，卻效果不彰，肝腫瘤暴增至18公分，醫師要她返鄉好好度過最後3個月生命。當時氣若游絲的她選擇到陽明交大醫院就醫，腫瘤醫學中心主任王緯書改以化療，兩個月後，身上數百顆腫瘤幾乎全部消失，追蹤到現在都正常。

74歲宋姓婦人8日到醫院分享重生的感恩與喜悅，她說，家族遺傳癌症好發因子，當她沒想到自己罹癌來得這麼快，台北醫學中心判她癌末，要她返家休養，原本不抱任何希望，感謝陽明交大醫院醫護團隊讓她感到溫暖，尤其是王緯書主任仁心仁術，醫治她的病也撫慰她的心，每次到醫院看到王主任，就感到很安心，放心把自己交給他治療。

陽明交大醫院表示，宋女士2017年診斷出肝癌，轉移到雙側肺部有數百顆腫瘤，儘管在台北某醫院接受口服標靶治療，可是肝臟腫瘤還暴增至驚人的18公分，肺部轉移腫瘤多到數百顆或近千顆之多。

當時她的肝功能出現異常、黃疸，嚴重呼吸困難，腫瘤醫學中心王緯書主任回憶，「當時宋女士極度虛弱，幾乎無法行動，需要氧氣和輪椅才能移動」。

王緯書說，醫療團隊評估後放棄標靶，改採化療，發現治療的結果非常好，兩個月後肝與肺部的數百顆腫瘤縮小，幾乎完全消失不見；腫瘤指數從治療前80.4，下降到正常值小於7.1，病人擺脫氧氣和輪椅，活動自如，重拾生活能力。

癌症是長期抗戰，肝腫瘤也容易再發，宋姓婦人追蹤到第五年，腫瘤指數再度飆高到197，電腦斷層發現肝臟出現1.2公分新生腫瘤，腫瘤醫學中心召集多專科團隊會議，決定採取更精準的放射線治療搭配化療，再度消滅這個新生腫瘤，病人上個月回診追蹤，未再復發。

滿懷感恩的宋女士說，她在治療的過程中發現，有些病友特別從台北來到陽明交大醫院接受治療，以前宜蘭人會到台北醫學中心就診，往返奔波花費時間及精神很辛苦，現在陽大醫院儀器先進，特別是醫護人員視病如親，讓人安心。

王緯書說，該院團隊合作治療宋女士，展現專業判斷、精準治療，運用多樣化且先進的設備與技術，為病患提供精準有效「個別化治療」，醫院已第三度通過衛福部「癌症診療品質認證」，這是嚴格認證，代表醫院在人力、設備、治療流程、品質管理及治療成果都已達到國家級水準。

院長黃志賢表示，陽明交大醫院努力的目標就是讓所有宜蘭人都能在家鄉的醫院，獲得與全國醫學中心同步、甚至超越的頂級癌症照護，他們會持續精進，成為鄉親最強大的健康後盾。

74歲宋姓婦人分享性命重生的感恩與喜悅，她感謝陽明交大醫院醫護團隊讓她感到溫暖，...
74歲宋姓婦人分享性命重生的感恩與喜悅，她感謝陽明交大醫院醫護團隊讓她感到溫暖，尤其是王緯書主任仁心仁術，醫治她的病也撫慰她的心，很放心把自己交給他治療。（記者戴永華／攝影）
照顧宋姓婦人的醫療團隊，陽明交大醫院腫瘤醫學中心主任王緯書（後排右4）、放射腫瘤...
照顧宋姓婦人的醫療團隊，陽明交大醫院腫瘤醫學中心主任王緯書（後排右4）、放射腫瘤科主任陳冠廷（後排左2）及院長黃志賢 （後排左3）。（記者戴永華／攝影）
宋婦的肺部原本布滿密密麻麻的腫瘤（ 圖左），在陽明交大醫院經過兩個月治療後，腫瘤...
宋婦的肺部原本布滿密密麻麻的腫瘤（ 圖左），在陽明交大醫院經過兩個月治療後，腫瘤幾乎完全消失不見（圖右）。（記者戴永華／翻攝）
治療宋姓婦人重獲新生的醫療團隊，陽明交大醫院腫瘤醫學中心主任王緯書（右2）、放射...
治療宋姓婦人重獲新生的醫療團隊，陽明交大醫院腫瘤醫學中心主任王緯書（右2）、放射腫瘤科主任陳冠廷（左2）及院長黃志賢 （左3）。（記者戴永華／攝影）

