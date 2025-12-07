86歲翁膀胱積尿800C.C. 檢查發現攝護腺肥大

我的頻道

記者劉星君／屏東即時報導
寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲提醒，攝護腺肥大不只影響生活品質，許多患者誤以為是頻尿、夜尿只是老化現象而延誤就醫，嚴重時若引起尿滯留，可能導致膀胱功能受損，甚至影響腎功能，引發腎衰竭等嚴重症狀。（寶建醫院提供）

台灣屏東縣86歲老翁因長期下腹不適、排尿不順就診，醫師診斷發現腹部明顯隆起，原來是因為嚴重攝護腺肥大引發急性尿滯留，當下導尿，並安排手術，告別長期排尿不順的困擾。

屏東縣寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲說，這名長輩後續回診追蹤時，長輩提到，以前排尿時都要站很久，現在上廁所變得很乾淨順暢。

攝護腺肥大是熟齡男性常見疾病，台灣50歲以上男性約有五成困擾，70歲以上盛行率達七至八成。寶建醫院泌尿科醫師吳宗憲說，攝護腺肥大不只影響生活品質，許多患者誤以為是頻尿、夜尿只是老化現象而延誤就醫，嚴重時若引起尿滯留，可能導致膀胱功能受損，甚至影響腎功能，引發腎衰竭等嚴重症狀，若出現相關症狀，應盡早就醫，由泌尿科醫師評估並及治療。

現行攝護腺肥大治療方式多元，涵蓋藥物治療、傳統攝護腺刮除術與雷射手術等。寶建醫院目前除提供攝護腺雷射手術，並引進「攝護腺水蒸氣微創消融手術」，提供治療的選擇。

吳宗憲提醒，若出現頻尿、急尿、夜尿、尿線變細、排尿無力、排尿斷續，或總覺得排不乾淨等下泌尿道症狀，切勿輕忽、不要只當成「老了正常」，建議到泌尿科門診評估，由醫師依個別狀況規畫治療，才能避免病情惡化。

