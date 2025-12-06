乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖十年罹乳癌 醫示警常見迷思

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
醫師李育嘉呼籲，乳房若出現症狀或摸到腫塊，應立即就醫。（長安醫院提供）
醫師李育嘉呼籲，乳房若出現症狀或摸到腫塊，應立即就醫。（長安醫院提供）

台灣台中70歲廖婦10年前洗澡時摸到乳房裡有小腫塊，因為觸感柔軟、在皮下能移動，以為是纖維瘤，不以為意，直到近期腫塊變大、硬實，驚覺不對勁，向長安醫院求診，經乳房超音波檢查發現腫瘤約3公分，切片確診為乳癌，讓她後悔不已。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉指出，廖婦經歷非個案，門診中常遇到患者因自我觸診判定為良性腫瘤而未追蹤，後續卻確診癌症。只要摸到持續存在或逐漸變化的腫塊，就應到乳房外科接受影像檢查與必要的切片。廖婦最終確診為浸潤性乳管癌，已安排化療合併免疫治療。

李育嘉觀察，乳癌有年輕化趨勢，門診中曾收治一名20多歲無家族病史年輕女性確診乳癌，有些人也存在「沒有家族病史就不會得乳癌」的誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空汙等，都可能成為乳房健康的潛在風險。

在診斷流程部分，若影像懷疑為惡性，切片是確定診斷最關鍵的步驟。長安醫院目前採用「安可兒真空輔助乳房切片系統」進行微創切片，在超音波及乳房立體定位方式下精準取樣。手術約20至30分鐘、傷口極小多不需縫合。若為良性腫瘤，系統也可一次性完整切除，減少乳房變形並加速恢復。

李育嘉呼籲，40歲以上女性應每1至2年接受乳房攝影檢查；若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫，才能在最早期就發現異常，爭取治療的黃金時間，「早一步檢查，就能多一分安心。」

