免疫性血小板低下紫斑症 8歲童皮膚血點、剔牙滿口血

8歲男童罹患免疫性血小板低下紫斑症，皮膚出現密密麻麻的小血點。記者簡慧珍／攝影

一名8歲男童飯後剔牙，牙齦被輕微刮傷竟血流不止，到牙科止血無效，進一步就醫檢查發現血小板每微升數量僅正常值的1/50，家長一度以為血癌而相當緊張，經確診罹患免疫性血小板低下紫斑症並緊急治療，男童已痊癒但需定期追蹤。

男童媽媽表示，起初兒子四肢冒出密密麻麻小血點，以為是過敏，後來胸膛、脖子也有小血點，到皮膚科看病拿藥服用與抹塗沒療效，接著流鼻血、舌頭出血時難止血，最後連剔牙時弄到牙齦血流不止，趕緊求醫。

台灣彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，男童確診免疫性血小板低下紫斑症，是不常見的自體免疫疾病，確切原因不明。通常是感冒或腸胃炎等感染病毒，引起免疫系統攻擊自體血小板；男童在病發兩周前罹患腸胃炎，推斷由此引發免疫性血小板低下紫斑症。

馬瑞杉表示，血小板每微升正常值15萬至40萬，小於2萬就可能自發性出血，男童的低至3000，於是皮膚淺面出現小出血點，一旦出血將難以正常止血。

免疫性血小板低下紫斑症雖非血癌，大部分情況是皮膚點狀出血、瘀青及流鼻血、口腔黏膜出血，女性可能月經量過多，但也不能大大意，尤其是頭部千萬不能撞傷，以免出血不止。目前這種疾病好發在兒童，成人也會發生，多數六個月內自行緩解，男童經免疫球蛋白治療，五天後出院時血小板已回復到23萬的正常值。

目前第一線治療藥物有免疫球蛋白及類固醇，治療效果不佳時，可使用第二線免疫調節藥物或血小板生成素，大部分病患可痊癒，僅少數會變成慢性病。