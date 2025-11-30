我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部長：華府阿富汗槍嫌 可能在美「激進化」

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

破解失智症惡化 Tau蛋白沉積成關鍵

中央社台北30日電
醫學期刊最新刊登研究證實，Tau蛋白沉積是失智症惡化關鍵點。示意圖，非文中當事人。(新華社)
醫學期刊最新刊登研究證實，Tau蛋白沉積是失智症惡化關鍵點。示意圖，非文中當事人。(新華社)

銀髮海嘯來襲，失智人口持續攀升，醫學期刊最新刊登研究證實，Tau蛋白沉積是失智症惡化關鍵點，台專家籲政府盡早投資失智症早期篩檢，扭轉「惡化再治療」失智照護困境。

國家衛生研究院2023年全國社區失智症流行病學調查，執行期間為2020年至2023年，全國22縣市、65歲以上老年人口，進行分層多階段群集抽樣，針對抽樣樣本進行2個階段訪視，結果為65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，預計2041年將成長至68萬人，盛行率達9.95%。

這次首次調查了情緒及行為症狀（BPSD）發生情形，BPSD是失智症病人在病程中出現的情緒改變及行為問題，如焦慮、憂鬱、暴力、妄想、遊走等；調查結果，失智者有任一項BPSD發生率為66.01%，高於無失智者的14.00%，加重照顧者心理與體力負擔，導致照顧壓力與家庭衝突。

調查也顯示，台灣失智症類型以阿茲海默型最多，占比為56.88%，其次為22.91%血管型失智症、7.12%巴金森氏症型失智症，失智者每人每年總醫療費用支出為無失智者的1.67倍；其中5成病人為早期輕度，已有藥可醫，但現行檢測制度卻難以找到這群病人。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天在記者會指出，政府應盡早投資失智症早期篩檢，透過及早發現疾病，讓失智症照護從「等惡化再治療」邁向「掌握黃金期、精準介入」的新時代，預防或治療以防止疾病惡化，才可能提升病人生活品質，並降低社會醫療成本。

今年6月最新刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）的大型研究，為實現失智症精準醫療帶來一線曙光，波士頓大學藥理學與神經科學博士張明奎說，這份研究追蹤6514名受試者，若大腦同時出現Aβ與Tau蛋白，5年內進展為失智風險高達57%，證實Tau蛋白才是失智症惡化的真正分水嶺。

張明奎表示，Tau蛋白對失智症進展有絕對風險，這項發現強調掃描Tau蛋白判讀作為生物標記，在阿茲海默症神經病理學變化分期的潛在作用，正子斷層掃描影像技術被證實對輕度認知障礙或病因不明的失智症患者具臨床應用價值，可成為掌握失智症黃金治療期的關鍵工具。

失智症 阿茲海默症 波士頓

上一則

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

延伸閱讀

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
失智家庭心理照護 紐約關愛服務中心12/16線上培訓

失智家庭心理照護 紐約關愛服務中心12/16線上培訓
布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦

布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦
重聽年輕化 與失智症有高度相關 40歲後應每年聽力檢查

重聽年輕化 與失智症有高度相關 40歲後應每年聽力檢查

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。（123RF）

天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

2025-11-26 04:12

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事