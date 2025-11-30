破解失智症惡化 Tau蛋白沉積成關鍵

醫學期刊最新刊登研究證實，Tau蛋白沉積是失智症惡化關鍵點。示意圖，非文中當事人。(新華社)

銀髮海嘯來襲，失智人口持續攀升，醫學期刊最新刊登研究證實，Tau蛋白沉積是失智症 惡化關鍵點，台專家籲政府盡早投資失智症早期篩檢，扭轉「惡化再治療」失智照護困境。

國家衛生研究院2023年全國社區失智症流行病學調查，執行期間為2020年至2023年，全國22縣市、65歲以上老年人口，進行分層多階段群集抽樣，針對抽樣樣本進行2個階段訪視，結果為65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，預計2041年將成長至68萬人，盛行率達9.95%。

這次首次調查了情緒及行為症狀（BPSD）發生情形，BPSD是失智症病人在病程中出現的情緒改變及行為問題，如焦慮、憂鬱、暴力、妄想、遊走等；調查結果，失智者有任一項BPSD發生率為66.01%，高於無失智者的14.00%，加重照顧者心理與體力負擔，導致照顧壓力與家庭衝突。

調查也顯示，台灣失智症類型以阿茲海默型最多，占比為56.88%，其次為22.91%血管型失智症、7.12%巴金森氏症型失智症，失智者每人每年總醫療費用支出為無失智者的1.67倍；其中5成病人為早期輕度，已有藥可醫，但現行檢測制度卻難以找到這群病人。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天在記者會指出，政府應盡早投資失智症早期篩檢，透過及早發現疾病，讓失智症照護從「等惡化再治療」邁向「掌握黃金期、精準介入」的新時代，預防或治療以防止疾病惡化，才可能提升病人生活品質，並降低社會醫療成本。

今年6月最新刊登於美國醫學會雜誌（JAMA）的大型研究，為實現失智症精準醫療帶來一線曙光，波士頓 大學藥理學與神經科學博士張明奎說，這份研究追蹤6514名受試者，若大腦同時出現Aβ與Tau蛋白，5年內進展為失智風險高達57%，證實Tau蛋白才是失智症惡化的真正分水嶺。

張明奎表示，Tau蛋白對失智症進展有絕對風險，這項發現強調掃描Tau蛋白判讀作為生物標記，在阿茲海默症 神經病理學變化分期的潛在作用，正子斷層掃描影像技術被證實對輕度認知障礙或病因不明的失智症患者具臨床應用價值，可成為掌握失智症黃金治療期的關鍵工具。