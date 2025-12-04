穩定肺阻塞病情 醫師：正確用藥是關鍵

我的頻道

慢性阻塞性肺病常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難。示意圖。（本報資料照片）
慢性阻塞性肺病（COPD）俗稱「肺阻塞」，是一種因呼吸道長期發炎所導致的慢性肺部疾病，可透過早期診斷與持續治療，有效延緩惡化、改善生活品質。台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院戴嘉言副院長結合COPD與流感防治兩大重點，呼籲民眾，特別是高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群．需重視流感重症。

高醫洪會洋醫師表示，慢性阻塞性肺病常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難，但許多人誤以為只是老化現象，因而延誤黃金治療期。洪會洋醫師強調：「規律用藥、戒菸、避免接觸危險因子與規律運動」是穩定病情的四大要點。

高醫郭彥廷醫師則提到，氣喘是一種由基因與環境交互影響所致的慢性呼吸道發炎疾病，多數病患透過吸入型藥物即可良好控制，但仍有部份患者屬於難治型氣喘。隨著醫學進步，現已有針對氣喘患者的生物製劑，可藉由阻斷發炎路徑、減少氣喘急性惡化，改善呼吸功能與生活品質。他也提醒，氣喘控制的關鍵在於「持續治療、定期追蹤、正確用藥」，這三者缺一不可，千萬不可因症狀緩解而自行停藥。

高醫莊政皓醫師指出，流感是難以預測的健康風險，尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者更具威脅，感染後短短數日即可能惡化為嚴重肺炎或呼吸衰竭。流感並非普通感冒，民眾須認識「流感三部曲」：上呼吸道感染、免疫反應啟動、嚴重併發症發生。一旦出現發燒、喉嚨痛、咳嗽或鼻炎等初期症狀時，應及早就醫治療。

疫苗接種是保護慢性呼吸道疾病患者的重要防線。對於慢性阻塞性肺病、氣喘等患者，莊政皓建議依醫師評估接種流感、新冠、肺炎鏈球菌及呼吸道融合病毒（RSV）等疫苗。這些疫苗能有效預防常見呼吸道感染，降低併發肺炎、住院及急性惡化的風險。https://www.healthnews.com.tw/

