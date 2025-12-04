我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

咳、痰、喘逾3周 小心是肺阻塞

記者楊正敏
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾可以在日常生活中以「一分鐘登階358」，簡單自我檢測肺功能。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）
民眾可以在日常生活中以「一分鐘登階358」，簡單自我檢測肺功能。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

肺阻塞（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 簡稱COPD）是一種常見的慢性肺部疾病，會導致呼吸道持續發炎與阻塞，嚴重影響患者生活品質，急性發作甚至有致命風險，高居全球十大死因第三位。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，肺阻塞的高風險族群，包括40歲以上、長期吸菸者、有職業粉塵暴露或具慢性「咳、痰、喘」症狀者，極容易因初期症狀不明顯，將其誤認為小感冒或菸咳等狀況而輕忽，延誤診斷與治療的黃金期。

周昆達表示，學會長年積極推廣「一分鐘登階358」自我檢測，就是希望民眾可以在日常生活中簡單自我檢測肺功能，提早發現疾病徵兆，積極就醫。一分鐘內爬50階為標準值，超過80階則表示肺功能佳；介於30至50階，屬於中度風險族群，需持續注意肺部健康；未達30階則為高風險族群。這次活動結合「一分鐘登階358」、肺功能檢測體驗與趣味衛教遊戲攤位，讓民眾以輕鬆互動方式認識肺阻塞。

台灣中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建指出，肺阻塞是一種「慢性、進行性且不可逆」的呼吸道疾病，可透過藥物與非藥物治療積極控制病情。

藥物治療以吸入性支氣管擴張劑來維持氣道暢通，針對常發作或有過敏的病人會加入使用吸入性類固醇；非藥物治療則包括戒菸、施打流感與肺炎鏈球菌疫苗、持續運動及維持良好營養。登階挑戰就是很好的肺部運動訓練，可以強化呼吸肌、延緩功能退化，讓呼吸更輕鬆。

鄭文建並分享兩個臨床案例，一名70歲女性終生不吸菸，卻因長年在家燒柴煮飯，長期吸入廢氣導致肺功能嚴重受損而罹患肺阻塞；另一位60多歲男性肺阻塞患者，在確診後仍未完全戒菸，最終因一次感冒誘發急性呼吸衰竭而送進加護病房。

「病人以為減菸就夠，其實不戒菸就等於持續傷害肺部。」他強調，肺阻塞若未及時治療，急性發作住院死亡率可高達14%，出院一年內死亡率更超過四成。患者應配合醫師持續用藥、定期回診，並注意環境空氣品質，避免接觸菸害與粉塵。

周昆達提醒民眾，三周以上的咳嗽已符合慢性咳嗽的定義，民眾務必將長期「咳、痰、喘」視為呼吸道慢性受損的嚴重警訊，切勿延誤，立刻前往胸腔內科檢查。

疫苗 流感

上一則

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

延伸閱讀

搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔

搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔
罹癌4徵兆常被忽視 腫瘤學家提醒：應盡快就醫

罹癌4徵兆常被忽視 腫瘤學家提醒：應盡快就醫
新澤西呼吸道病毒肆虐 住院者多長者、幼童

新澤西呼吸道病毒肆虐 住院者多長者、幼童
39歲運將戒菸3年…竟肺癌末期 他抗癌6年奇蹟重返職場曝心得

39歲運將戒菸3年…竟肺癌末期 他抗癌6年奇蹟重返職場曝心得

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人