咳、痰、喘逾3周 小心是肺阻塞

民眾可以在日常生活中以「一分鐘登階358」，簡單自我檢測肺功能。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

肺阻塞（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 簡稱COPD）是一種常見的慢性肺部疾病，會導致呼吸道持續發炎與阻塞，嚴重影響患者生活品質，急性發作甚至有致命風險，高居全球十大死因第三位。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，肺阻塞的高風險族群，包括40歲以上、長期吸菸者、有職業粉塵暴露或具慢性「咳、痰、喘」症狀者，極容易因初期症狀不明顯，將其誤認為小感冒或菸咳等狀況而輕忽，延誤診斷與治療的黃金期。

周昆達表示，學會長年積極推廣「一分鐘登階358」自我檢測，就是希望民眾可以在日常生活中簡單自我檢測肺功能，提早發現疾病徵兆，積極就醫。一分鐘內爬50階為標準值，超過80階則表示肺功能佳；介於30至50階，屬於中度風險族群，需持續注意肺部健康；未達30階則為高風險族群。這次活動結合「一分鐘登階358」、肺功能檢測體驗與趣味衛教遊戲攤位，讓民眾以輕鬆互動方式認識肺阻塞。

台灣中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建指出，肺阻塞是一種「慢性、進行性且不可逆」的呼吸道疾病，可透過藥物與非藥物治療積極控制病情。

藥物治療以吸入性支氣管擴張劑來維持氣道暢通，針對常發作或有過敏的病人會加入使用吸入性類固醇；非藥物治療則包括戒菸、施打流感 與肺炎鏈球菌疫苗 、持續運動及維持良好營養。登階挑戰就是很好的肺部運動訓練，可以強化呼吸肌、延緩功能退化，讓呼吸更輕鬆。

鄭文建並分享兩個臨床案例，一名70歲女性終生不吸菸，卻因長年在家燒柴煮飯，長期吸入廢氣導致肺功能嚴重受損而罹患肺阻塞；另一位60多歲男性肺阻塞患者，在確診後仍未完全戒菸，最終因一次感冒誘發急性呼吸衰竭而送進加護病房。

「病人以為減菸就夠，其實不戒菸就等於持續傷害肺部。」他強調，肺阻塞若未及時治療，急性發作住院死亡率可高達14%，出院一年內死亡率更超過四成。患者應配合醫師持續用藥、定期回診，並注意環境空氣品質，避免接觸菸害與粉塵。

周昆達提醒民眾，三周以上的咳嗽已符合慢性咳嗽的定義，民眾務必將長期「咳、痰、喘」視為呼吸道慢性受損的嚴重警訊，切勿延誤，立刻前往胸腔內科檢查。