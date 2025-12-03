日照不足易出現季節性情緒失調 應補光、動起來…

冬季常陰雨，容易出現「季節性情緒失調」。（圖／123RF）

冬天晝短夜長，會牽動大腦「血清素」及「褪黑激素」兩種神經荷爾蒙，造成情緒低潮。醫師說，冬季時，由於血清素及褪黑激素分泌紊亂，且人際互動、社交生活及運動量減少，對體質敏感、脆弱的人來說，容易出現「季節性情緒失調」，增加憂鬱、焦慮的情形，因而就醫人數約增加二至三成。

台灣衛福部桃園療養院 副院長、一般精神科醫師李俊宏指出，大腦在白天、日照充足下，會分泌較多保持清醒及心情愉悅的「血清素」，維持心情愉悅及穩定；但晚上8、9點，大腦為了調節中樞節律、生理周期，「褪黑激素」分泌會較為旺盛，大腦逐漸處於關機的狀態，自然而然有想睡覺的感覺。

但進入冬季後，白天日照時間縮短且光照不足，導致血清素分泌不足、濃度偏低，容易出現精神不濟、提不起勁等現象；反之，天黑時間提前、夜晚變長，使得褪黑激素原本在晚上8、9點分泌到達高峰，卻提早至下午3、4點，導致生理周期混亂，常從傍晚開始精神昏沉、提不起勁，晚間原本應有的休閒與社交活動都被壓縮，惡性循環下，情緒容易低落。

除光照因素，人際互動、社交生活及運動，可增加血清素及腦內啡分泌，也就是所謂的快樂荷爾蒙，一旦天冷、下雨使人不願外出，社交活動明顯減少，對於體質敏感、脆弱的人來說，更容易出現季節性情緒失調，增加憂鬱情形。

食物也可能是季節性情緒失調的原因之一。李俊宏說，民眾冬天喜歡吃薑母鴨、麻辣鍋等高油脂、高碳水化合物暖身，但這類食物容易造成飯後倦怠及身體負擔，懶得動而降低活動量，情緒更易低落。

冬季若出現憂鬱、焦慮情緒波動時，醫師會進行階段性藥物微調，如精神用藥或褪黑激素相關治療等，避免症狀惡化、影響學業與工作；待氣候與作息穩定，再逐步調回。