日照不足易出現季節性情緒失調 應補光、動起來…

沈能元
冬季常陰雨，容易出現「季節性情緒失調」。（圖／123RF）
冬季常陰雨，容易出現「季節性情緒失調」。（圖／123RF）

冬天晝短夜長，會牽動大腦「血清素」及「褪黑激素」兩種神經荷爾蒙，造成情緒低潮。醫師說，冬季時，由於血清素及褪黑激素分泌紊亂，且人際互動、社交生活及運動量減少，對體質敏感、脆弱的人來說，容易出現「季節性情緒失調」，增加憂鬱、焦慮的情形，因而就醫人數約增加二至三成。

台灣衛福部桃園療養院副院長、一般精神科醫師李俊宏指出，大腦在白天、日照充足下，會分泌較多保持清醒及心情愉悅的「血清素」，維持心情愉悅及穩定；但晚上8、9點，大腦為了調節中樞節律、生理周期，「褪黑激素」分泌會較為旺盛，大腦逐漸處於關機的狀態，自然而然有想睡覺的感覺。

但進入冬季後，白天日照時間縮短且光照不足，導致血清素分泌不足、濃度偏低，容易出現精神不濟、提不起勁等現象；反之，天黑時間提前、夜晚變長，使得褪黑激素原本在晚上8、9點分泌到達高峰，卻提早至下午3、4點，導致生理周期混亂，常從傍晚開始精神昏沉、提不起勁，晚間原本應有的休閒與社交活動都被壓縮，惡性循環下，情緒容易低落。

除光照因素，人際互動、社交生活及運動，可增加血清素及腦內啡分泌，也就是所謂的快樂荷爾蒙，一旦天冷、下雨使人不願外出，社交活動明顯減少，對於體質敏感、脆弱的人來說，更容易出現季節性情緒失調，增加憂鬱情形。

食物也可能是季節性情緒失調的原因之一。李俊宏說，民眾冬天喜歡吃薑母鴨、麻辣鍋等高油脂、高碳水化合物暖身，但這類食物容易造成飯後倦怠及身體負擔，懶得動而降低活動量，情緒更易低落。

冬季若出現憂鬱、焦慮情緒波動時，醫師會進行階段性藥物微調，如精神用藥或褪黑激素相關治療等，避免症狀惡化、影響學業與工作；待氣候與作息穩定，再逐步調回。

李俊宏以一名男大學生為例，他有輕度憂鬱病史，進入冬天後課堂專注力下降、常早早想睡、對社交與社團提不起勁，並因陰雨不運動，心情愈來愈低落。門診評估後，建議增加白天戶外散步、固定每周三次室內運動、調整晚間照明；同時微調藥物穩住生理節律，讓作息與情緒逐漸回穩。

大腦在白天、日照充足下，會分泌較多保持清醒及心情愉悅的「血清素」，以維持心情愉悅及穩定。（圖／123RF）
大腦在白天、日照充足下，會分泌較多保持清醒及心情愉悅的「血清素」，以維持心情愉悅及穩定。（圖／123RF）

療養院

熟男不顯老有妙招 穩定睪固酮逆轉身體老化
失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫
忍不住熬夜滑手機 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%
搶蔡依林門票像極限運動 醫：多巴胺飆升、心跳如慢跑像靜態極限運動

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出