我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

她免疫失調 蕁麻疹多次喉嚨腫、呼吸困難 拖7年才好轉

記者廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
蕁麻疹只要積極治療，多可獲得良好的控制。（圖／123RF）
蕁麻疹只要積極治療，多可獲得良好的控制。（圖／123RF）

56歲的謝小姐，從小就受慢性蕁麻疹困擾，懷孕時症狀加劇，癢到受不了才開始接受規律治療。她曾因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診，也因疾病造成睡眠障礙，影響白天工作效率。從孕期到成功穩定病情，她長達七年與慢性蕁麻疹奮戰，症狀好轉後，才在醫師指導下漸進式停藥。

台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹是民眾常見疾病之一，其症狀與免疫系統失調有關，而非單純的過敏反應，情緒起伏、工作壓力、溫度變化都可能是致病因子，季節交替更常見患者求診。

「病人進入診間，我只要看一眼，幾乎就能診斷是蕁麻疹！」朱家瑜說，蕁麻疹又稱「風疹塊」，會造成皮膚局部的突起與搔癢。急、慢性蕁麻疹的症狀並無差別，急性蕁麻疹遇到特定過敏因子就會誘發，病程進展快速，大多可以在幾個小時到三天內消退，慢性蕁麻疹與外在過敏原無直接相關，常在晚間發作，與內皮質醇分泌周期有關。

好發於青壯年 女是男2倍

慢性蕁麻疹的「紅、腫、癢」症狀，會嚴重干擾睡眠、生活與工作，若未即時控制病情，精神壓力與癌症患者相當。朱家瑜分析，慢性蕁麻疹主要好發於20至40歲的青壯年族群，女性的發病比例約為男性的兩倍，可能為女性荷爾蒙波動、長期壓力等，導致免疫系統的異常活化。

紅、腫、癢症狀超過六周，就可能是慢性蕁麻疹，朱家瑜說，這些症狀常來得快、去得也快，有時患者在就診前還有病灶，但是走進診間病灶就已經消失，所以有些人會產生「疾病沒那麼嚴重」的錯覺，但慢性蕁麻疹若不積極治療，可能會合併出現憂鬱與焦慮等身心反應，長期下來會讓生活品質下降。

常見慢性蕁麻疹迷思 製表╱廖靜清
常見慢性蕁麻疹迷思 製表╱廖靜清

自行停藥、減藥 容易復發

朱家瑜強調，蕁麻疹患者只要積極治療，大多可以獲得良好的疾病控制。但有些患者用藥後認為症狀解緩即自行停止用藥或減藥，或復發時認為原先用藥無效而換藥，甚至尋求偏方等，其實疾病若沒有受到持續性的專業控制時，就容易一而再、再而三復發，甚至與身心壓力形成惡性循環。

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，我國慢性蕁麻疹的治療指引與國際標準治療相同，第一線均以第二代抗組織胺為主，藥效持久、副作用較少，不太會有嗜睡感。若症狀仍持續2至4周，則會進入第二線療程，提升劑量至最多4倍。

鐘文宏說，蕁麻疹急性症狀發作時，臨床會使用類固醇壓制症狀，但若頻繁使用可能導致療程延長，需要拉長療程才能穩定控制疾病，且一停用類固醇，恐面對更劇烈的疾病反撲。若症狀反覆控制不佳、無法耐受抗組織胺嗜睡副作用等，建議及早進入第三線治療，在既定療程中加入生物製劑。

麻疹 癌症 台大

上一則

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

下一則

冬日偏頭痛頻率增 醫提醒：高熱量美食與低溫恐是誘因

延伸閱讀

呼吸道細胞融合病毒來勢猛 孕婦打RSV疫苗 減少嬰兒重症風險

呼吸道細胞融合病毒來勢猛 孕婦打RSV疫苗 減少嬰兒重症風險
免疫醫學突破 史丹福大學破解狼瘡起因

免疫醫學突破 史丹福大學破解狼瘡起因
影／50歲婦服抗生素過敏接著爆發「乾燥症」 台中榮總研究：免疫系統危機

影／50歲婦服抗生素過敏接著爆發「乾燥症」 台中榮總研究：免疫系統危機
沒過敏原卻皮膚紅癢鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判

沒過敏原卻皮膚紅癢鼻塞 醫揭真相：免疫系統可能誤判

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
醫師提醒，牛奶是鈣質最主要的食物來源，還可配合多曬太陽，增加鈣質和維生素D保健；示意圖。（圖／123RF）

乳糖不耐症不敢喝牛奶？10類食物 鈣含量不輸牛奶

2025-11-18 01:15
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
今年一篇刊登於「Neurobiology of Disease」的研究指出，癌症與阿茲海默症之間，有顯著的反向關聯，而健康飲食是幫助兩者走向差異化的關鍵。（123RF）

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

2025-11-18 05:23

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海