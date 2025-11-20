天冷易累頭暈氣喘 可能是身體發出貧血警訊

我的頻道

記者朱冠諭
天氣轉涼後，許多人容易感到疲倦、頭暈或氣喘，醫師提醒，若長期忽視，可能引起注意力下降、心悸、胸悶，甚至增加心臟負擔。（圖/AI生成）

天氣轉涼後，許多人容易感到疲倦、頭暈或氣喘，以為只是體力不足或睡眠不佳，其實可能是「貧血」在作祟。醫師提醒，貧血是指血液中紅血球或血紅素濃度下降，導致氧氣運送能力減弱，使身體組織缺氧。輕微時症狀不明顯，但若長期忽視，可能引起注意力下降、心悸、胸悶，甚至增加心臟負擔。

台灣衛福部桃園醫院血液科醫師洪淩真表示，造成貧血的原因眾多，其中以「缺鐵性貧血」最常見，好發於女性、素食者及慢性失血者，例如月經量多、腸胃道出血或手術後失血等族群，其他原因還包括營養吸收不良、慢性疾病造成的造血抑制、骨髓及遺傳性血液疾病。她提醒，貧血治療方式因成因不同而差異極大，若自行服用補鐵劑卻未見改善，應盡早就醫，由血液專科醫師釐清真正原因。

洪淩真指出，若出現臉色蒼白、頭暈、心悸、容易疲倦或指甲變薄等症狀，都應安排抽血檢查血紅素及鐵質指標，以確認是否為貧血。若確診為特殊類型，如地中海型貧血或再生不良性貧血，則需進一步進行血液或骨髓檢查，並依病因接受個別化治療。她提醒，若貧血未妥善處理，長期可能導致身體缺氧、心臟代償性肥大，對健康影響不容小覷。

洪淩真表示，均衡飲食與規律作息是預防貧血的關鍵，建議多攝取富含鐵質的食物，如紅肉、肝臟、深綠色蔬菜、豆製品及黑芝麻，並搭配富含維生素C的水果，有助於促進鐵質吸收，同時應避免空腹飲茶或咖啡，以免影響鐵質吸收效果。

