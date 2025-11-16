我的頻道

6旬婦骨頭疼易疲累 「多發性骨髓瘤」症狀似老化常被忽略

69歲的徐小姐某天爬樓梯，竟在半途喘得臉色發白，小腿開始浮腫，原以為只是太累，休息幾天會好，沒想到氣喘與倦怠感愈來愈明顯，就醫檢查確診為多發性骨髓瘤。（圖／123RF）

69歲的徐小姐一直自認是家中「最健康的人」，平時連感冒都少見，有一天，她爬上家裡的樓梯，竟在半途喘得臉色發白，小腿開始浮腫，原以為只是太累，休息幾天會好，沒想到氣喘與倦怠感愈來愈明顯。家人察覺不對，帶她至醫院檢查，抽血結果顯示血色素僅有正常值的一半，轉介至血液腫瘤科後，骨髓切片確診為「多發性骨髓瘤」。

發病率 僅次惡性淋巴瘤

台灣北醫附醫血液腫瘤科主治醫師高冠鈞說，多發性骨髓瘤是一種血液癌症，主要是漿細胞的白血球癌化，破壞骨骼與造血功能，引發貧血、腎損傷、骨折與高血鈣等問題。當徐小姐聽到「癌症」兩個字，整個人愣在診間，她直呼「我沒抽菸、沒喝酒，怎麼會得這種病？」

多發性骨髓瘤的確切成因至今仍不明，但醫學研究顯示，長期暴露於放射線或特定化學物質，如甲苯、福馬林、染髮劑及塗料等，可能增加罹病風險。此病雖非台灣最常見的癌症之一，卻因近年治療技術與標靶藥物快速進步，醫界對其關注度明顯提升，新診斷病例也逐年上升，目前在血液及淋巴系統惡性腫瘤中，發病率僅次於惡性淋巴瘤。

配合治療 存活率極高

多發性骨髓瘤的症狀常與老化相似，因此容易被忽略，如骨頭疼痛、易感疲勞、頻繁感染、因高血鈣容易口渴、噁心、便祕，及腎功能異常等。 有時在疾病早期可能沒有任何症狀，而是在健康檢查中被發現。

高冠鈞說，多發性骨髓瘤並非無法治癒，只要配合治療，存活率極高，早期治療多發性骨髓瘤，多採取化學治療，療效雖不錯，但反應時間不夠長，常在一段時間後又再復發，近年醫學界研發新型四合一標靶藥物，可搭配自體幹細胞移植，五年存活率超過八成。在醫療團隊的建議與家人的陪伴下，徐小姐決定接受治療。

藥物+幹細胞移植 完全緩解

高冠鈞說，該治療方法為第一階段使用四合一標靶藥物，包含免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑、CD38單株抗體及類固醇，療程多在門診完成，副作用比傳統化療溫和，三個月後，檢查顯示M蛋白是否有下降，若下降表示病情獲得控制，接著就可執行自體造血幹細胞移植。

徐小姐聽到「移植」，再度退縮，擔心會掉髮、嘔吐、臥床。高冠鈞表示，自體造血幹細胞移植的副作用多能控制，掉髮也只是暫時的，身體會再生。

幹細胞收集過程如同捐血，經分離機取出並保存。正式移植時，醫療團隊先以高劑量化療清除癌細胞，再將幹細胞回輸體內，過程中，徐小姐雖曾發燒、口腔潰爛，但在團隊細心照護下撐過來。第14天血球回升，第18天順利出院。骨髓檢查結果顯示，癌細胞幾乎偵測不到，達到「完全緩解」，目前徐小姐進入維持治療階段，生活幾乎回到從前。

