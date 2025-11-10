我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

沒有心臟也能活 台大醫院創亞洲首例「兩套心室輔助器」手術奇蹟

記者沈能元／台北即時報導
台大醫院高階循環輔助團隊近日成功完成亞洲首例「雙長效型心室輔助器」手術，替代患者整顆心臟功能，模擬全人工心臟運作，台大醫院副院長婁培人（左二）上午舉行記者會為病患林先生（左三）祝賀。（記者葉信菉／攝影）
台大醫院高階循環輔助團隊近日成功完成亞洲首例「雙長效型心室輔助器」手術，替代患者整顆心臟功能，模擬全人工心臟運作，台大醫院副院長婁培人（左二）上午舉行記者會為病患林先生（左三）祝賀。（記者葉信菉／攝影）

沒有心跳、沒有血壓、沒有心電圖，但人卻是活著。台大醫院創亞洲首例，經移除心臟左心室、右心室，植入兩套長效型心室輔助器，以模擬全人工心臟，讓病人在沒有心臟的情況下，仍能存活的紀錄。進行手術的台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心臟外科主治醫師陳益祥說，患者術前心臟功能完全衰竭，如今術後恢復良好，已能進食、行走，開創心臟移植前過渡治療的新契機。

影片來源：聯合新聞網

46歲林先生罹患冠心病，引起擴張型心肌病變，4年來心臟功能急遽惡化，且出現心衰竭，今年8月起，數度心臟驟停，接受冠狀動脈繞道手術、主動脈氣球幫浦及靜脈-動脈葉克膜治療，病情仍無法穩定，雖曾植入短暫型的左心室輔助器，但術後10天至40天，患者仍不斷出現嚴重的心律不整，甚至一天曾電擊十幾、廿次，差一點救不回來，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

陳益祥說，心衰竭是全球主要健康威脅之一，治療方式包括藥物、手術等，最終仍須心臟移植，但心臟移植可遇不可求，進而使用心室輔助器，以經濟方式取代無價的心臟移植，但以往植入左心室輔助器，約有10%至40%的病人會併發程度不等的右心衰竭，嚴重右心衰竭可能會使左心室輔助器無法有效運作，且患者林先生有嚴重心律不整，評估後決定植入兩套長效型心室輔助器，以爭取心臟移植的時間。

陳益祥說，心衰竭病人若等不到心臟移植，於國外可以植入全人工心臟，但人工心臟體積大，不適合亞洲人，林先生已經過40天治療，病情始終沒有好轉，最後決定以兩套長效型心室輔助器治療，手術最特別的地方是將左心室、右心室摘除，並裝設兩套長效型心室輔助器，林先生目前已住院7、80天，如今術後恢復良好，已能進食、行走。

至於，大家關心林先生術後的情形，林先生遭受到人生的巨變，心情尚未回覆，僅由護理師回答表示，林先生病況發展十分快速，這一路來，情緒很複雜，也十分辛苦，但家人互相支持的力量，以及相信台大的醫療團隊，一起試試看、拼拼看。

陳益祥指出，兩套長效型心室輔助器只是暫時的，需要長期使用抗凝血劑，目前術後約1至2個月，林先生沒有中風，病情還算穩定，他每天都會看看病人有沒有起床，並要求病人多下床活動、復健，估計一套長效型心室輔助器約可以使用5至7年，但二顆還不清楚。

「病人最終仍需心臟移植可是，等待心臟移植是緣分。」陳益祥說，昨天有顆心臟，但另一位病人的順位比林先生前面，因此林先生尚無法移植。目前一年心臟捐贈約70至80顆，林先生有希望可以等到，但往後可能會面臨的問題是，當有一顆狀況相對不佳的心臟，是否選擇移植，將進入天人交戰。

台大醫院副院長婁培人說，台大醫院於1994年成功執行第一例葉克膜治療，1997年成功進行心室輔助器的治療，至今約有30年，期間不斷研究心衰竭患者的治療方式，而高階循環輔助團隊於2021年獲得SNQ銀獎，成員包括心臟內外科、麻醉、重症醫學、護理、復健等科別，形成完整的跨科整合。此項手術是給予病人一段長時間，以等待心臟移植。

台大醫院外科部副主任紀乃新說，兩套長效型心室輔助器成功模擬人工的心臟，等於是完全取代了心臟功能，手術十分困難，而這次手術成功，更是團隊合作的成功，「讓即將消逝的生命，又被台大醫院救回來」，即便花費再多的人力、物力、財力都要讓生命延續下去，這是對生命的珍惜。

台大 中風

更多
