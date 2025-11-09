長年腹痛竟是「肝結石」惹禍 5旬婦3D內視鏡手術擺脫困擾

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
陳女（左三）與丈夫（中）肯定台中市醫醫療服務品質，出院當天與市醫醫護團隊合影紀念。（台中市醫提供）
年紀5旬陳女因長期間歇性腹痛住院治療無改善，出院後轉向台灣台中市立老人復健綜合醫院求診，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，經接受3D立體內視鏡手術切除左肝、膽囊，術後恢復良好，第二天就可下床行走，成功擺脫惱人的腹痛困擾。

市立醫院表示，慢性腹痛常被誤以為腸胃不適，但背後可能潛藏重大危機，院方近期成功以先進的3D立體內視鏡高階微創手術，順利解除患者疼痛根源，本次高階微創手術不僅傷口小、恢復快，並避免肝內膽管反覆發炎導致癌變風險。

陳女在市立醫院內科部部長賴學洲安排腹部超音波及核磁共振檢查，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，經一般外科主任曹連誠評估，由具豐富肝膽胰腫瘤及微創外科經驗的曹連誠主刀，以內視鏡手術切除左肝及膽囊，展現市醫在高難度肝臟內視鏡手術的整合能力與臨床實力。。

市立醫院說明，肝臟及膽道手術過去多採開腹方式，術後疼痛及恢復期長。此次採用的3D立體內視鏡技術可清晰呈現肝臟內細微結構，搭配螢光血流影像，即時辨識血管與膽管位置，15公分大的肝臟組織，僅透過約5公分傷口取出，大幅降低術後疼痛與感染風險，縮短住院及復原時間，保留最多肝臟功能，同時避免肝內膽管癌長期風險。

醫師提醒，腹痛若反覆發生、無法以一般胃腸藥物改善，應及早就醫檢查，特別是合併發燒、黃疸、噁心等症狀，更應提高警覺。膽囊結石與肝內結石可能導致反覆感染，更可能增加癌症風險。

