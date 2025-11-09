「空鼻症」吸不到空氣好痛苦 醫：鼻塞手術復發惹禍

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
手術中切除了過多組織，都可能發生空鼻症。（123RF）
一名30歲的女性，10年前接受鼻中隔彎曲手術，鼻腔打通後雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難、吸不到氣感覺，手術矯直彎曲的部分反而成了「空鼻症」。台灣台中大里睿恩診所院長張進芳表示，評估患者是因為黏膜被破壞之後纖維化，再加上過敏導致分泌物難清除，施打高濃度血小板血漿促進組織修復，終於可以自在呼吸。

張進芳指出，空鼻症（Empty Nose Syndrome,ENS）是一種耳鼻喉科少見但非常困擾的疾病，患者的鼻腔看起來正常，甚至通暢，但卻感覺不到氣流。經常認為是鼻塞的問題，甚至以為吸不到空氣，「好像快窒息了」，有時候會出現焦慮、憂鬱、煩躁或睡眠障礙等，引發精神問題。

「鼻腔內空蕩蕩，雖然呼吸功能還在，但感覺卻消失了，甚至會產生強烈的窒息或鼻塞感。」張進芳說，空鼻症可能發生在鼻甲的手術後，例如慢性鼻炎或鼻塞患者接受手術，在切除過多組織的情況下，導致鼻腔內部的空氣流動失去平衡，進而引發空鼻症。

空空的鼻子，感覺不到空氣流動，讓人懷疑自己到底有沒有在呼吸！張進芳表示，患者常主訴呼吸困難，需要用嘴巴輔助呼吸；鼻腔內部過於乾燥，有鼻痛、鼻子刺癢及黏膜不適的困擾。而長期的空鼻症狀可能會讓患者感到焦慮、抑鬱，甚至出現「鼻子被切掉的恐懼」或「呼吸恐慌」。

張進芳強調，空鼻症的治療不是單純把洞再補起來就好；補的位置、補的填充物，以及黏膜纖維化的重置，都是很重要的評估項目，治療需要根據患者的症狀和病因擬定個人化療法。常見的方式包括鼻腔保濕、神經修復療法、鼻腔填充物、心理輔導、手術修復等，讓氣流恢復迴旋。

空鼻症雖然罕見，但是對患者的影響不可忽視。張進芳提醒，鼻子不只是用來呼吸，還是空氣品質檢測站，如果覺得鼻子有異常，及早就醫才能避免症狀惡化。要避免空鼻症，應慎選手術方式，過度切除鼻甲；平時要注意鼻腔保濕，避免鼻腔過度乾燥或受到刺激。

