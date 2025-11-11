我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

用力刷牙就對？怎麼選牙刷？搞錯恐得牙周病、反覆蛀牙

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，刷牙清潔不全或用力過猛，恐會導致牙周病和蛀牙；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，刷牙清潔不全或用力過猛，恐會導致牙周病和蛀牙；示意圖。（圖／123RF）

「醫生，我每天都很認真刷牙，為什麼還是蛀牙、牙齦發炎？」一名45歲女性長期保持餐後刷牙的習慣，甚至為了達到更乾淨的效果，總是過度用力刷洗牙齒與牙齦，但口腔問題依舊頻繁，讓她百思不得其解。她在接受牙科醫師專業評估與衛教後才發現，關鍵問題原來是錯誤的刷牙方式。經過調整清潔方式與改善力道後，牙齦發炎明顯改善，蛀牙情形也大幅減少，恢復健康的口腔狀態與自信笑容。

台灣新竹臺大分院牙科部醫師莊雅淳表示，刷牙看似是日常小事，實際上卻關乎許多細節與技巧。門診中常見民眾因刷牙方式錯誤，尤其是特定區域清潔不全或用力過猛，反而導致牙周病與蛀牙問題反覆發生。建議將刷毛斜向牙齦溝，輕柔來回刷，每日維持良好清潔習慣。部分智慧型電動牙刷具壓力感測與APP回饋功能，可協助掌握刷牙力道與時間。

莊雅淳解釋，正確的清潔方式與合適的清潔工具選擇，是維持口腔健康的關鍵因素。主要工具類型如下：

牙刷：用於牙齒表面清潔，建議使用小刷頭、刷毛柔軟細緻（小於0.23毫米）的尼龍或人造纖維牙刷，以利深入齒縫與牙齦溝部位進行清潔。

牙線或牙間刷：用於牙縫部位清潔，對於已有牙齦萎縮或牙周病的患者，使用牙間刷往往能比牙線更有效地清除鄰接面牙菌斑。

電動牙刷：短期研究顯示，電動牙刷可多去除約10%的牙菌斑，並有助改善牙齦發炎，但因研究差異大，仍缺乏一致的長期結論。是否使用，應依個人預算與習慣選擇。

其中，旋轉震盪式電動牙刷通常為圓形刷頭，透過旋轉與震動動作直接去除牙菌斑，適用於菌斑易堆積或有牙齦發炎高風險的族群，如矯正患者；音波式則利用高頻震動產生流體動力，進行較溫和的清潔，適合牙齒與牙齦敏感者使用。

莊雅淳提醒，刷牙並非愈用力愈好，應以細緻、全面且持之以恆為原則，並搭配適當的清潔工具與方式，才能有效去除牙菌斑、維持口腔健康。若出現牙齦出血、敏感或退縮等情形，應盡早就醫，必要時可透過牙齦移植手術改善組織結構、穩定牙齒。

（本文由「NOW健康」提供）

上一則

胸悶以為心臟病發？ 嘉榮心理師：小心「過度換氣恐慌症」上身

延伸閱讀

使用這款軟毛牙刷 牙齒感覺「像剛看完牙醫」

使用這款軟毛牙刷 牙齒感覺「像剛看完牙醫」
餐後勤刷牙反蛀牙？醫揭關鍵錯誤：太用力反傷牙齦

餐後勤刷牙反蛀牙？醫揭關鍵錯誤：太用力反傷牙齦
睡前邊刷牙邊深蹲 1個月後骨盆緊繃、膝痛獲改善

睡前邊刷牙邊深蹲 1個月後骨盆緊繃、膝痛獲改善
中年後易有口臭 醫師揭4大對策：不是勤刷牙就夠了

中年後易有口臭 醫師揭4大對策：不是勤刷牙就夠了

熱門新聞

地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
醫師提醒，阿茲海默症是漸進性的腦部退化疾病，不只影響記憶，還會傷害執行功能，早期發現才能有效提升生活品質與自主權；示意圖。（圖／123RF）

別當只是變老…阿茲海默症10大早期警訊

2025-11-03 01:00
酸櫻桃汁（tart cherry juice）是最有效的天然助眠飲品。示意圖（美聯社）

助眠秘方有效嗎？睡前喝一杯「這飲品」睡得更香

2025-11-03 16:21

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30