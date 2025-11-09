我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

少女不敢照鏡子 臉歪、咬合異常…竟罹下顎罕見腫瘤

林敬家
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師說明植牙設計是利用傾斜式植體All on的概念完成。(記者林敬家／攝影)
醫師說明植牙設計是利用傾斜式植體All on的概念完成。(記者林敬家／攝影)

18歲的黃小妹因下顎逐漸膨脹、臉部不對稱與咬合異常，於2021年前往醫院求診，經影像與病理檢查，她被確診罹患罕見良性齒源性腫瘤「牙骨質骨化纖維瘤」，若未及時治療，可能造成顎骨變形、臉部不對稱及咀嚼障礙，18歲即罹患的情況相當少見。

台灣秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾指出，牙骨質骨化纖維瘤多好發於20至40歲女性，此腫瘤雖屬良性，黃小妹18歲即罹病的情形相當罕見，由於正值青春年華，秀傳顱顏中心醫療團隊除追求腫瘤完整切除外，更重視外觀與功能的重建。

林楠瑾說，腫瘤邊界與正常骨質交錯，手術若不精準可能傷及神經或造成顎骨變形。術前醫療團隊運用3D列印模型與導引版規畫手術，成功完整切除腫瘤，同時保留神經與口腔功能。切除後，醫師以重疊腓骨皮瓣重建下顎，恢復支撐結構，也保留日後植牙基礎，術前已依All-on-X設計規劃植牙位置，確保咀嚼與外觀順利重建。

歷經多小時手術與復原期後，黃小妹臉部對稱、口腔功能正常，能自信微笑與進食。她感謝醫師表示，手術前幾乎不敢照鏡子，現在終於能自在笑出來。

林楠瑾強調，這案例展現3D列印輔助切除、顎骨重建與ALL-ON-X全口重建等先進技術的臨床價值，透過精準規劃與跨科合作，不僅可有效切除腫瘤，更兼顧美觀與功能。他提醒，若出現臉部不明腫脹、咬合異常或臉型改變，應及早就醫檢查，以免延誤治療。

腫瘤 3D列印

上一則

大甲婦便祕一整天還血便 頭暈送醫檢查出多重症狀及大腸癌

延伸閱讀

直腸癌「輔助治療」 患者有機會免手術保住肛門

直腸癌「輔助治療」 患者有機會免手術保住肛門
安徽13歲少女失蹤7天結局逆轉 竟是躲奶奶家做1件事

安徽13歲少女失蹤7天結局逆轉 竟是躲奶奶家做1件事
誤當皮膚病… 乳頭長濕疹3個月沒好 一查竟是乳癌二期

誤當皮膚病… 乳頭長濕疹3個月沒好 一查竟是乳癌二期
腫瘤侵蝕下顎 婦人靠小腿腓骨重建下巴

腫瘤侵蝕下顎 婦人靠小腿腓骨重建下巴

熱門新聞

地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
台灣一名醫師認為，越南人能維持精實體態，首要關鍵在「原型飲食」。越南民眾示意圖。圖為越南廣富橋村，遊客在晾曬的香簽旁拍照。 (新華社)

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

2025-10-29 21:06
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

他20多歲就確診大腸癌 護理師揭「地雷食物」：絕不吃

2025-10-14 14:32
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
醫師提醒，阿茲海默症是漸進性的腦部退化疾病，不只影響記憶，還會傷害執行功能，早期發現才能有效提升生活品質與自主權；示意圖。（圖／123RF）

別當只是變老…阿茲海默症10大早期警訊

2025-11-03 01:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？