MRI輔助診斷 攝護腺癌提早發現 醫籲：排尿異常別拖延

記者張策、葉德正／新北即時報導
台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師呼籲男性自50歲起定期追蹤PSA指數，高風險族群則應提前至45歲檢查。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師呼籲男性自50歲起定期追蹤PSA指數，高風險族群則應提前至45歲檢查。（台北慈濟醫院提供）

攝護腺癌是男性常見癌症之一，早期症狀常被誤認為老化或攝護腺肥大而延誤治療。醫師提醒，當出現頻尿、排尿困難或夜尿等症狀時，應及早檢查。隨著影像科技進步，核磁共振（MRI）結合超音波導引切片已能大幅提升診斷準確度，協助早期發現臨床顯著性攝護腺癌。

台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師指出，若能在癌症突破攝護腺包膜前介入治療，患者5年存活率可高達99%，呼籲男性自50歲起定期追蹤PSA指數，高風險族群則應提前至45歲檢查。

鐘伯恩說，傳統的肛門指診與隨機切片在病灶定位上具侷限，容易錯過位於前列腺前區或邊緣的病變。依據國際指引，當攝護腺特異抗原（PSA）異常或懷疑度高時，應先進行MRI檢查，依影像結果再安排MRI與超音波融合導引切片，可顯著提高診斷準確率。對於確診患者，非轉移性病患可採「達文西機械手臂輔助手術」根除癌灶，藉由微創小切口進行高精度切除與重建，並最大化保留神經血管束，以維持排尿控制與性功能。

台北慈濟醫院近期收治一名75歲旅居國外的李姓患者，長期排尿困難且PSA值持續升高。雖兩度接受傳統切片皆未檢出癌細胞，但經MRI發現病灶位於難以取樣的前列腺前區，最終確診為臨床第三期攝護腺癌。醫療團隊採達文西機械手臂根除手術徹底切除病灶，術後再合併放射治療，目前患者恢復良好，持續門診追蹤中。

鐘伯恩提醒，攝護腺癌的危險因子包括高齡、家族病史與特定基因突變。若PSA值超過4 ng/mL或呈上升趨勢，應盡速由泌尿科醫師評估。攝護腺癌可早期診斷且治癒率高，「越早發現，治療選擇越多、預後越佳」，他呼籲男性勿諱疾忌醫，積極篩檢守護攝護腺健康。

個案李先生經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌，紅色標記為病灶，...
個案李先生經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌，紅色標記為病灶，綠色點狀標記為實際切片之紀錄位置。（台北慈濟醫院提供）

癌症 慈濟 癌細胞

