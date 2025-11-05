我的頻道

包皮過緊發炎疼痛、影響性行為 30分鐘手術就可改善

「包皮過緊」容易堆積包皮垢，其中含有細菌與皮屑，若清潔不徹底，細菌會大量繁殖，引起包皮或龜頭發炎；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
「包皮過緊」容易堆積包皮垢，其中含有細菌與皮屑，若清潔不徹底，細菌會大量繁殖，引起包皮或龜頭發炎；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

許多男性在成長過程中會遇到包皮相關的困擾，有人擔心包皮過長導致清潔不易，也有人害怕手術。醫師表示，並非所有人都需要割包皮，關鍵在於是否出現功能性問題或反覆發炎等狀況。

若包皮能夠自然退下，清潔無礙、排尿與性行為不受影響，通常不需勉強手術。但若包皮太緊，造成疼痛、感染或衛生困難，就應主動尋求專業評估，避免問題惡化。

所謂「包皮過緊」，指成年後包皮仍無法自然翻開，甚至在清潔或排尿時卡住。這種情況下，包皮內的皮脂與細菌容易堆積，導致發炎、紅腫或搔癢感。

包皮垢堆積 恐發炎感染

台灣泌尿科醫師戴定恩指出，若包皮口過小，還可能造成尿流受阻或排尿困難，長期下來甚至引發泌尿道感染。此類患者屬於明確需要手術的對象，及早處理能避免併發症並改善生活品質。

無法完全翻開的包皮容易堆積包皮垢，其中含有細菌與皮屑，若清潔不徹底，細菌會大量繁殖，引起包皮或龜頭發炎。常見症狀包括紅腫、搔癢、灼熱感或異味，甚至出現分泌物。

若這類情況反覆發生，即使短期以藥物治療能緩解，仍可能再次復發。戴定恩醫師提到，真正的根源往往是過緊的包皮造成清潔死角，手術切除後可有效降低發炎與感染機率。

部分男性的包皮雖能勉強翻開，但在勃起或性行為時會被拉扯，導致疼痛甚至破皮。這種情況不僅造成身體不適，也可能讓人對性產生心理陰影。

戴定恩醫師提醒，包皮緊縮會妨礙龜頭暴露，摩擦感不足使性行為變得困難，嚴重者甚至無法順利進行。長期下來不僅影響自信心，也會對伴侶關係造成壓力。若有這類問題，應盡早與泌尿科醫師討論是否適合進行手術。

長期未處理 有癌變風險

若包皮過緊造成反覆包皮炎、尿道炎或龜頭炎，代表局部環境長期潮濕、細菌滋生。這不僅影響衛生與舒適度，也可能增加泌尿系統感染的風險。

戴定恩醫師提醒，慢性發炎的男性若長期未處理，可能增加局部皮膚病變甚至癌化風險。雖然機率不高，但若症狀持續或反覆，應及早就醫，找出根本原因。

30分鐘手術 恢復期7至10天

包皮手術屬於小型門診手術，通常約30分鐘內可完成，術後恢復期約7至10天。戴定恩醫師表示，現代醫療技術發展迅速，除傳統縫合法外，還有磁控、釘合式等新型器械，能讓傷口平整、出血少、恢復更快。

手術前醫師會依個人狀況選擇合適方式，術後只要依照醫囑照護，避免劇烈運動與性行為，約兩周即可完全復原。

包皮過長、過緊不是疾病，但若影響生活品質，就應主動面對。戴定恩醫師強調，男性常因害羞而拖延就診，反而導致反覆感染或心理壓力。現代包皮手術安全性高、恢復期短，且能顯著改善衛生與性生活品質。

若有疑慮，應尋求專業泌尿科醫師諮詢，而非自行判斷或拖延。健康、自信與舒適，往往從正視問題開始，勇於面對，才是維護男性健康的第一步。

（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/）

