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室內換氣別只靠冷氣 對角開窗讓空氣清新舒適

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潮濕悶熱的季節，室內要適時保持通風，使用電風扇或循環扇，可引導空氣流動。（圖／123RF）
潮濕悶熱的季節，室內要適時保持通風，使用電風扇或循環扇，可引導空氣流動。（圖／123RF）

潮濕悶熱的季節來臨，即使每天開冷氣，室內還是要適時保持通風。日本前家政婦麻美（マミ）分享立即可行的有效換氣通風方法，讓室內空氣清新又舒適。

NG1：只開相鄰的窗戶

許多人會認為「全部窗戶打開就是換氣」，但這樣的做法其實效果不佳。若僅打開兩個相鄰的窗戶，空氣會迅速穿過，僅造成局部流動，無法讓整個空間的空氣充分對流與更新。

建議做法：打開「對角線」上的兩個窗戶

最理想的是開啟位於房間對角線上的窗戶，這樣能夠形成空氣的「進口」與「出口」，讓新鮮空氣流動至房間深處，實現真正的全室換氣。

若住在窗戶數量有限的公寓或套房，也有以下替代方法：

‧一邊打開窗戶，同時開啟排風扇

‧利用窗戶+門形成空氣流通通道

‧使用電風扇或循環扇引導空氣流動

尤其是循環扇，是專為「搬運空氣」設計的家電，只需調整風向對準出口，即可發揮作用。

NG2：依賴冷氣機 不開窗換氣

市面上雖已出現具備換氣功能的冷氣機型，但大多數機型僅是在循環室內空氣、調節溫濕度，並未引入室外新鮮空氣。因此，單靠冷氣並不等於換氣。

即使正在使用冷氣或除濕機，也建議定時開窗通風，以排出二氧化碳、異味、細菌與濕氣，維持空氣品質。

換氣是簡單又高CP值的健康習慣。

只要掌握正確打開窗戶的訣竅，就能有效預防霉菌、病毒與異味滋生。換氣不需要昂貴設備，是最輕鬆、最經濟實惠的居家保養法之一，善用這些簡單技巧，為家打造清新舒適的生活空間。

日本

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