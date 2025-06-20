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小中風別輕忽 5年後大腦退化速度與中風相當

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醫師提醒，「小中風」是指暫時性腦缺血，走路不穩、頭暈或身體協調困難都不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，「小中風」是指暫時性腦缺血，走路不穩、頭暈或身體協調困難都不可輕忽；示意圖。（圖／123RF）

有些人在清晨醒來時，可能會突然無法說話、手腳無力或感到麻木，但由於症狀在短時間內消失，容易被誤認為是暫時疲勞或姿勢不良。有些人甚至會選擇回去睡覺或照常出門上班，錯過了黃金治療時機。這種情況可能是「小中風」，醫學上稱為「暫時性腦缺血」（Transient Ischemic Attack, TIA），是一種短暫性的腦部血流中斷。

年齡愈大，「小中風」發生的風險愈高。由於症狀往往在幾分鐘內自行消退，許多人未能意識到它的嚴重性，進而錯失預防真正中風的關鍵時機。

「小中風」的常見症狀包括突然語言困難、說話含糊或無法表達；單側手腳無力或麻木；視力模糊、複視或視野缺損；走路不穩、頭暈或身體協調困難（如無法簽名）。

雖然「小中風」症狀通常在1小時內恢復，且不會造成永久性腦損傷，但它代表腦部已經短暫缺血，是一個中風即將發生的強烈警訊。根據美國心臟學會2023年的聲明，約20%曾出現暫時性腦缺血的患者會在三個月內發生真正中風，其中一半發生在發作後的48小時內。

一項發表於「美國醫學會期刊神經病學」(JAMA Neurology)的大型美國研究指出，曾經發生暫時性腦缺血的人，即使沒有後續中風或其他疾病，五年後的認知退化速度與中風患者相當。這種改變可能不會立刻導致失智症，但確實改變了大腦的老化軌跡。

一旦懷疑發生暫時性腦缺血，應立即就醫，不可等待症狀自然好轉。醫師可能會根據病因開立抗血小板藥物或抗凝血藥物，是否選用這些藥物需由醫師根據個別情況判斷。

醫師提醒，「小中風」的常見症狀有突然語言困難、說話含糊或無法表達，即使短暫也應提...
醫師提醒，「小中風」的常見症狀有突然語言困難、說話含糊或無法表達，即使短暫也應提高警覺；示意圖。（圖／123RF）

小中風的可能成因

．動脈粥狀硬化：如頸動脈或腦內動脈因脂肪斑塊堆積變窄，形成血栓，導致腦部血流短暫中斷。

．心源性栓塞：心臟或頸動脈內的血塊脫落，經血流進入腦部血管造成阻塞。

．血壓急劇下降：尤其對已有血管狹窄者，可能因血流不足誘發暫時性腦缺血。

小中風vs.中風差異

1.小中風症狀會自行恢復，中風則需醫療介入才能停止惡化。

2.中風在磁振造影(MRI）中通常會留下腦部損傷的痕跡，而小中風通常不會，但部分小中風若缺血時間較久，也可能有輕微變化。

即使症狀只持續幾分鐘，小中風也不能等閒視之。它是身體釋出的緊急信號，一旦出現疑似症狀，應立即就醫評估，把握黃金治療時間，降低真正中風與長期認知衰退的風險。

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