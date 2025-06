「只能活一個月」印尼童10年前抵台換肝 今謝台大醫護

印尼女童Sherlyn、男童David於距今約十年前在台大接受肝臟移植,多年來持續追蹤,13日重回台大切下象徵重生的蛋糕。(記者李青縈/攝影)

印尼 女童Sherlyn和男童David,出生即罹患膽道閉鎖,生命垂危,皆被宣告只剩下一個月生命,但當地苦無有效醫療,轉而向台大 醫院求救,跨海抵台接受活體肝臟移植,重獲新生。十年後兩位健康活潑的病童再次回到台灣,感謝台大醫院醫療團隊協助。

去年外交部拍攝國際醫療宣傳短片「第二次出生 My Second Home」,即以Sherlyn為故事主角,由製作團隊前往印尼與台大醫院拍攝,呈現台灣醫療軟實力與人道價值,寫下「Taiwan Can Help」的具體實踐。Sherlyns和David 13日重回台大,表達對台大團隊的感謝,Sherlyns奶奶也感謝台大讓神蹟發生在孫女上。

Sherlyn 2014年出生,因膽道閉鎖曾到馬來西亞做葛西氏手術,但手術並不成功,病況惡化快速,經過轉介及評估,同年在台大醫院進行肝臟移植術前評估。

台大外科部移植團隊醫師胡瑞恒指出,Sherlyn剛抵達時狀況嚴重,一度進入加護病房搶救20天,面臨多重器官衰竭、仰賴呼吸器,更需要24小時洗腎及洗肝,家屬擔憂搶救後的Sherlyn無法接受肝臟移植,也擔心影響智能發展及重要器官功能。

經台大醫院兒科、外科與小兒加護醫療醫師團隊舉行病情說明會後,外科移植團隊醫師何明志評估手術成功率可達7、8成,在Sherlyn病況逐漸穩定後,順利進行活體肝臟移植,由母親Mey捐肝,手術歷時10小時完成,母女均安。

時隔一年多,另一名印尼男童David也罹患新生兒膽道閉鎖症,他的爸爸Joko得知Sherlyn的案例後,主動聯繫台大醫院國際醫療中心,在David一歲半時完成捐肝手術。

何明志指出,葛西氏手術雖然被認為是膽道閉鎖第一線治療,但是改善有限,最終還是得要做肝臟移植。胡瑞恒表示,肝臟移植成功後,接下來對患者及家屬仍是一場如同馬拉松的挑戰,第一年密集調整抗排斥藥物,所以他們先留在台灣半年,情況穩定才回國。

接下來,台大醫院治療資訊提供給當地醫院,讓患者回國就近治療,也透過國際醫療中心保持聯繫,也需定期回台看診。

胡瑞恒說,兒童若需肝臟移植,大多數都是靠親屬活體捐贈,因為幼兒肝臟結構細小,如肝動脈僅0.1公分,且腹腔空間有限,兒童肝臟移植手術技術要求極高。台大團隊累積執行174例親子 活體肝臟移植,絕大多數是本國籍患者,大多在小兒一至二歲時進行手術。