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「只能活一個月」印尼童10年前抵台換肝 今謝台大醫護

記者李青縈／台北即時報導
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印尼女童Sherlyn、男童David於距今約十年前在台大接受肝臟移植，多年來持續追蹤，13日重回台大切下象徵重生的蛋糕。（記者李青縈／攝影）
印尼女童Sherlyn、男童David於距今約十年前在台大接受肝臟移植，多年來持續追蹤，13日重回台大切下象徵重生的蛋糕。（記者李青縈／攝影）

印尼女童Sherlyn和男童David，出生即罹患膽道閉鎖，生命垂危，皆被宣告只剩下一個月生命，但當地苦無有效醫療，轉而向台大醫院求救，跨海抵台接受活體肝臟移植，重獲新生。十年後兩位健康活潑的病童再次回到台灣，感謝台大醫院醫療團隊協助。

去年外交部拍攝國際醫療宣傳短片「第二次出生 My Second Home」，即以Sherlyn為故事主角，由製作團隊前往印尼與台大醫院拍攝，呈現台灣醫療軟實力與人道價值，寫下「Taiwan Can Help」的具體實踐。Sherlyns和David 13日重回台大，表達對台大團隊的感謝，Sherlyns奶奶也感謝台大讓神蹟發生在孫女上。

Sherlyn 2014年出生，因膽道閉鎖曾到馬來西亞做葛西氏手術，但手術並不成功，病況惡化快速，經過轉介及評估，同年在台大醫院進行肝臟移植術前評估。

台大外科部移植團隊醫師胡瑞恒指出，Sherlyn剛抵達時狀況嚴重，一度進入加護病房搶救20天，面臨多重器官衰竭、仰賴呼吸器，更需要24小時洗腎及洗肝，家屬擔憂搶救後的Sherlyn無法接受肝臟移植，也擔心影響智能發展及重要器官功能。

經台大醫院兒科、外科與小兒加護醫療醫師團隊舉行病情說明會後，外科移植團隊醫師何明志評估手術成功率可達7、8成，在Sherlyn病況逐漸穩定後，順利進行活體肝臟移植，由母親Mey捐肝，手術歷時10小時完成，母女均安。

時隔一年多，另一名印尼男童David也罹患新生兒膽道閉鎖症，他的爸爸Joko得知Sherlyn的案例後，主動聯繫台大醫院國際醫療中心，在David一歲半時完成捐肝手術。

何明志指出，葛西氏手術雖然被認為是膽道閉鎖第一線治療，但是改善有限，最終還是得要做肝臟移植。胡瑞恒表示，肝臟移植成功後，接下來對患者及家屬仍是一場如同馬拉松的挑戰，第一年密集調整抗排斥藥物，所以他們先留在台灣半年，情況穩定才回國。

接下來，台大醫院治療資訊提供給當地醫院，讓患者回國就近治療，也透過國際醫療中心保持聯繫，也需定期回台看診。

胡瑞恒說，兒童若需肝臟移植，大多數都是靠親屬活體捐贈，因為幼兒肝臟結構細小，如肝動脈僅0.1公分，且腹腔空間有限，兒童肝臟移植手術技術要求極高。台大團隊累積執行174例親子活體肝臟移植，絕大多數是本國籍患者，大多在小兒一至二歲時進行手術。

台大 印尼 親子

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