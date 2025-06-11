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喝酒傷腦 男子酗酒缺乏維生素B1 患罕見腦病變

記者江良誠／南投即時報導
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南投醫院神經內科醫師鄭耕兆（左）。 （南投醫院提供）
南投醫院神經內科醫師鄭耕兆（左）。 （南投醫院提供）

台灣南投一名50歲男子罹患罕見的神經系統疾病「韋尼克-高沙可夫症候群」，出現意識混亂、躁動不安等症狀，醫師檢查，發現竟是長期酗酒嚴重缺乏維生素B1造成，經高劑量B1治療後，症狀才逐步改善。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆醫師說，「韋尼克-高沙可夫症候群」（Wernicke-Korsakoff Syndrome）是由兩種病變所組成，包括急性的「韋尼克腦病變」與慢性的「高沙可夫症候群」。前者常見症狀為眼球震顫、步態不穩及意識混亂，後者則可能出現記憶障礙、虛構記憶、甚至類似失智的狀況。

鄭耕兆說，這名患者50歲近日因為出現意識混亂、躁動不安、步態不穩等情況，被家人帶至急診就醫，家屬透露他長期獨自喝悶酒、飲食不均衡，透過檢查發現他體內嚴重缺乏維生素B1，竟導致腦病變。

維生素B1（硫胺）是維持神經傳導與能量代謝的重要營養素，人體無法自行合成，只能從飲食中攝取。酒精除了抑制腸道吸收維生素B1外，還會增加其排出與代謝，加速耗損，這也是酗酒者成為高風險族群的主因。

南投醫院營養師黃淑敏說，根據衛福部公布的國人營養素攝取建議，成人男性每天需攝取1.2毫克B1，女性為0.9毫克。B1主要來自小麥胚芽、瘦肉、黃豆、全麥等天然食物，然而市面上常見的精緻白米與加工食品中幾乎不含B1，長期偏食也會提高風險。

她呼籲，民眾應避免過量飲酒，注重飲食均衡，尤其高風險族群如酗酒者、長期住院患者與老年人，更應留意神經異常症狀，及早就醫診斷補充營養，才能避免疾病惡化，保護大腦健康。

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