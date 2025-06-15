我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

罕見黃斑部雙裂孔 羊膜移植結合PRP療法救婦人視力

王思慧
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄張姓婦人去年罹患罕見左眼黃斑部雙裂孔，醫療團隊利用羊膜移植結合高濃度血小板血漿（PRP）療法後，成功讓她重見光明。(圖／花蓮慈濟醫院提供)
高雄張姓婦人去年罹患罕見左眼黃斑部雙裂孔，醫療團隊利用羊膜移植結合高濃度血小板血漿（PRP）療法後，成功讓她重見光明。(圖／花蓮慈濟醫院提供)

高雄張姓婦人去年罹患左眼黃斑部裂孔，歷經三次手術仍未癒合而視力模糊，聽聞花蓮慈濟醫院有創新療法，特別到花蓮治療，檢查發現是極罕見的雙裂孔。醫療團隊利用羊膜移植結合高濃度血小板血漿（PRP）療法後，成功讓張婦重見光明。

慈濟醫院視網膜科主任何明山表示，張婦左眼有兩處大型黃斑部裂孔，分別為915微米與939微米，屬於臨床上少見的雙裂孔個案。經創新雙重療法，以羊膜移植修補破洞，並輔以自體高濃度血小板血漿注射，幫助組織修復與裂孔癒合。

慈院醫療團隊為張婦展開手術過程中，除修補黃斑部裂孔，也處理患者眼中的白內障。術後發現她左眼兩處破洞皆順利癒合，視力也漸漸改善。張婦對不用再為視力所苦，十分開心。

何明山說，這是他行醫多年來，首次遇到罕見單眼雙裂孔個案，非常有挑戰性。所幸透過創新技術成功幫助病人康復，對團隊來說是最大的鼓勵。

何明山提醒，黃斑部裂孔初期症狀多表現為視線扭曲、視覺模糊，但因不會疼痛而被忽略。若民眾有視覺異常應盡早就醫，早期治療是保留視力的關鍵。

慈濟醫院表示，眼科部團隊至今已成功完成兩例以羊膜及PRP雙重療法治療大型黃斑部裂孔。透過創新治療方式，提供黃斑部裂孔病人新的治療選擇，幫助他們重見光明，並重拾自信與希望。

慈濟

上一則

車模疑命喪牛奶針 醫揭禁忌用途：不是拿來好睡用的

下一則

飯後嚼口香糖防胃食道逆流 小心吃錯...這口味竟是地雷

延伸閱讀

溫泉浴養生也要「護眼」 北市醫示警當心感染角膜炎

溫泉浴養生也要「護眼」 北市醫示警當心感染角膜炎
按摩眼睛恐傷眼球…舒緩疲勞 閉眼和熱敷最好

按摩眼睛恐傷眼球…舒緩疲勞 閉眼和熱敷最好
張艾琳醫師主講：關愛眼科健康 守護您的眼睛視力

張艾琳醫師主講：關愛眼科健康 守護您的眼睛視力
醫藥／免疫療法副作用 損傷視力

醫藥／免疫療法副作用 損傷視力

熱門新聞

40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖／123RF

隔夜菜會致癌？醫師稱抓錯重點：4類食物更不該碰

2025-06-13 17:00
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）

妙齡女下體突大量出血「竟是這原因」 醫師一招成功救回

2025-06-12 05:33

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降