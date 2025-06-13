生1個娃、掉1顆牙？孕期應常洗牙 3因素釀口腔問題

醫師提醒，孕期的飲食習慣改變、吃多加上孕吐，所以口腔常處於酸性環境就容易引發口腔問題 ；示意圖。（圖／123RF）

在得知肚子裡有小生命的那一刻，準媽咪的生活充滿了喜悅與幸福。在懷孕初期，身體及心理都在逐步適應「媽媽」這個新角色的轉換。然而俗云：「生一個娃、掉一顆牙」，這是真的嗎？究竟懷孕會如何影響口腔環境，而準媽咪又該如何因應這些改變呢？

台北國泰綜合醫院口腔醫學部醫師陳宜君指出，孕期口腔生理的變化主要緣於三大因素，分別為荷爾蒙改變、飲食習慣改變以及孕吐和胃酸逆流。

▸成因１：荷爾蒙改變

會導致牙齦增生、牙齦浮腫，進而導致口腔清潔不易；同時，孕期體內血液循環豐富，對於牙菌斑的刺激更為敏感。

▸成因２：飲食習慣改變

孕婦可能會偏好酸甜的食物，製造有利於細菌滋生的酸性環境；孕期進食頻繁，也容易因疲倦而忽略口腔清潔，餐後若沒有做好清潔，也可能使得蛀牙機率大增。

▸成因３：孕吐和胃酸逆流

孕婦孕吐時會嘔吐酸性物質，同時，懷孕期間的荷爾蒙以及胎兒的壓迫，也會使下食道括約肌放鬆，導致胃酸逆流。牙齒長期浸泡在酸性口水裡，造成琺瑯質酸蝕，久了也會造成口腔問題。

陳宜君表示，孕婦懷孕期間荷爾蒙變化、飲食習慣改變，進食頻率提高，若口腔衛生執行不徹底，很容易導致口腔產生不健康狀態。以下歸納四種孕期常見的口腔問題。

1.蛀牙：孕期飲食習慣改變，進食頻率增加，若疏忽了日常清潔工作，加上孕吐、胃食道逆流使得口腔經常性處於酸性環境，將會導致蛀牙的發生。

2.妊娠牙齦炎：發生比例高達30-100%，造成牙齦腫大與刷牙出血，一般在懷孕的第二與第三期牙齦的發炎會更為嚴重。

3. 妊娠期肉芽腫：發生率為1.8-5％，是牙菌斑與牙結石堆積造成的嚴重發炎，進而形成的肉芽腫，常見於第二與第三孕期，牙齦瘤因富含血管而容易出血，咀嚼或刷牙時不小心觸碰，將會造成表面潰瘍疼痛與出血，腫塊過大也可能影響進食與營養攝取。懷孕期間若肉芽腫生長快速而影響咀嚼，可能需要在生產前切除，切除後仍需須維持良好的口腔清潔與照護，否則仍有15%復發率。

4.妊娠性牙周炎：牙齒持續清潔不當，加上體內荷爾蒙的改變和刺激產生的細胞激素作用，將導致牙齒周圍骨吸收，進而造成牙齒動搖。孕期若有嚴重的牙周病，所產生的發炎物質將透過血流經由胎盤影響胎兒，會增加胎兒早產與新生兒體重過輕的機率。

懷孕時的口腔照護與一般人並無二致，都強調餐後以及睡前徹底的刷牙和使用牙線清潔牙縫，並建議使用大於1000ppm的含氟牙膏刷牙。

胎兒的乳牙在懷孕第六周就開始發育，胎兒對鈣的攝取來自於媽媽的日常飲食，因此準媽媽需攝取足量的鈣和磷、維他命C和維他命D。

國泰綜合醫院口腔醫學部主任楊岳炤建議，孕婦應接受定期的口腔保健及諮詢，台灣衛生福利部提供更頻繁的孕期洗牙補助，每3個月即可執行一次全口牙結石清除服務，透過洗牙可避免牙結石堆積造成牙周感染，也可及早發現與處理口腔問題。另外，四環素類抗生素會造成寶寶的牙齒變色，懷孕期間應避免服用。

「生一個娃、掉一顆牙」這樣的說法凸顯了孕期口腔照護的不容易，但在資訊發達的今日，準媽咪只需具備正確的健康知識，做好日常照護，善於運用健保 資源，在孕育下一代同時，也能擁有一口好牙；確保孕期的舒適，也確保胎兒的健康。