平時沒症狀 婦人吐血送醫才知已罹B肝引起肝硬化

肝病是沉默殺手，醫師提醒，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢或有高風險性行為者等，都應安排抽血及腹部超音波檢查。（圖／台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名65歲婦人用餐時突然大量吐血，送醫查出是B型肝炎引起的肝硬化，導致食道下段的靜脈曲張破裂出血，也就是肝硬化門靜脈高壓產生的併發症 ，緊急採取「內視鏡靜脈曲張結紮術」後，成功止血搶回一命。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹說，患者送醫時已出現「低血容量性休克」現象，意謂因失血過多，造成身體血壓急降、器官供血不足，情況危急。經安排上消化道內視鏡檢查，發現是食道靜脈曲張破裂出血，若未及時止血，會有致命風險。

超音波一照 肝硬化加腹水

陳家禹說，臨床上部分肝硬化患者，平時沒有顯著肝病症狀，往往是突然吐血才被發現染病，這類個案並不少見。一開始患者及家屬都告知過去從未被診斷出肝病，然而檢查卻發現B型肝炎表面抗原呈陽性，病毒量偏高，代表長期有B型肝炎感染。腹部超音波也顯示肝臟硬化、脾臟腫大，甚至有輕微腹水，種種都證明肝病已發展到嚴重階段。

醫療團隊立刻進行「內視鏡靜脈曲張結紮術」，就是用特殊橡皮圈把出血的靜脈捆住，達到止血效果，術後成功挽回病患生命。

周邊靜脈曲張 嚴重失血亡

陳家禹說，肝硬化會讓肝臟周邊的肝門靜脈系統壓力升高（稱為門脈高壓），導致食道下段或胃上段的靜脈過度擴張，形成像水管膨脹一樣的「靜脈曲張」，若持續惡化，則會引發食道靜脈曲張破裂出血，造成吐血或黑便，嚴重者甚至會因失血過多死亡。

陳家禹呼籲，B型肝炎患者，多數人可能從出生就攜帶病毒，但因初期沒有明顯症狀，很多人直到出現肝功能異常、甚至發生肝硬化、肝癌時才發現。若能在疾病早期發現並接受定期追蹤，在慢性發炎期間投予抗病毒藥，可以大大降低肝硬化及肝癌的風險。

不飲酒控體重 保肝臟健康

陳家禹說，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢、未接受過B肝疫苗 接種，以及曾接受針具共用注射、有高風險性行為者，都應安排抽血及腹部超音波檢查。尤其肝病是沉默殺手，一旦症狀明顯，往往已進展嚴重，若本身已出現慢性疲倦、腹脹、右上腹不適等症狀者，也應盡快就醫諮詢，平時避免飲酒、控制體重，幫助維持肝臟健康。