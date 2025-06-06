我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

平時沒症狀 婦人吐血送醫才知已罹B肝引起肝硬化

黃寅
聽新聞
test
0:00 /0:00
肝病是沉默殺手，醫師提醒，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢或有高風險性行為者等，都應安排抽血及腹部超音波檢查。（圖／台灣亞洲大學附屬醫院提供）
肝病是沉默殺手，醫師提醒，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢或有高風險性行為者等，都應安排抽血及腹部超音波檢查。（圖／台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名65歲婦人用餐時突然大量吐血，送醫查出是B型肝炎引起的肝硬化，導致食道下段的靜脈曲張破裂出血，也就是肝硬化門靜脈高壓產生的併發症，緊急採取「內視鏡靜脈曲張結紮術」後，成功止血搶回一命。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹說，患者送醫時已出現「低血容量性休克」現象，意謂因失血過多，造成身體血壓急降、器官供血不足，情況危急。經安排上消化道內視鏡檢查，發現是食道靜脈曲張破裂出血，若未及時止血，會有致命風險。

超音波一照 肝硬化加腹水

陳家禹說，臨床上部分肝硬化患者，平時沒有顯著肝病症狀，往往是突然吐血才被發現染病，這類個案並不少見。一開始患者及家屬都告知過去從未被診斷出肝病，然而檢查卻發現B型肝炎表面抗原呈陽性，病毒量偏高，代表長期有B型肝炎感染。腹部超音波也顯示肝臟硬化、脾臟腫大，甚至有輕微腹水，種種都證明肝病已發展到嚴重階段。

醫療團隊立刻進行「內視鏡靜脈曲張結紮術」，就是用特殊橡皮圈把出血的靜脈捆住，達到止血效果，術後成功挽回病患生命。

周邊靜脈曲張 嚴重失血亡

陳家禹說，肝硬化會讓肝臟周邊的肝門靜脈系統壓力升高（稱為門脈高壓），導致食道下段或胃上段的靜脈過度擴張，形成像水管膨脹一樣的「靜脈曲張」，若持續惡化，則會引發食道靜脈曲張破裂出血，造成吐血或黑便，嚴重者甚至會因失血過多死亡。

陳家禹呼籲，B型肝炎患者，多數人可能從出生就攜帶病毒，但因初期沒有明顯症狀，很多人直到出現肝功能異常、甚至發生肝硬化、肝癌時才發現。若能在疾病早期發現並接受定期追蹤，在慢性發炎期間投予抗病毒藥，可以大大降低肝硬化及肝癌的風險。

不飲酒控體重 保肝臟健康

陳家禹說，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢、未接受過B肝疫苗接種，以及曾接受針具共用注射、有高風險性行為者，都應安排抽血及腹部超音波檢查。尤其肝病是沉默殺手，一旦症狀明顯，往往已進展嚴重，若本身已出現慢性疲倦、腹脹、右上腹不適等症狀者，也應盡快就醫諮詢，平時避免飲酒、控制體重，幫助維持肝臟健康。

併發症 疫苗

上一則

溫泉浴養生也要「護眼」 北市醫示警當心感染角膜炎

延伸閱讀

婦人吐血送醫才知罹有B型肝炎 醫籲及早發現治療

婦人吐血送醫才知罹有B型肝炎 醫籲及早發現治療
16歲少女吃抗生素治痘痘 卻引起食道潰瘍

16歲少女吃抗生素治痘痘 卻引起食道潰瘍
馬桶竟是健康的照妖鏡 排便排尿五大異常恐藏肝病警訊

馬桶竟是健康的照妖鏡 排便排尿五大異常恐藏肝病警訊
她熬過44次化放療 乳癌復發轉移肝臟 這款口服藥助延命

她熬過44次化放療 乳癌復發轉移肝臟 這款口服藥助延命

熱門新聞

醫師示警，為省錢常吃冰箱裡的剩菜、剩飯，長期會增加消化道罹癌風險。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

2025-05-28 19:48
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
示意圖。（取自123RF）

曾有心梗警訊 名醫靠「配1飲品」瘦20公斤…15年不復胖

2025-06-02 13:00
示意圖／取自123RF

雞肉吃太多恐罹消化道癌？醫曝最新研究：死亡率高27%

2025-06-02 13:45
醫師提醒，腸泌素藥物非減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應在醫師跟藥師衛教下使用。（本報資料照片）

馬斯克也愛用瘦瘦筆 醫：長期用恐沒效 還增胰臟炎風險

2025-06-04 03:05
急診醫師在臉書提醒，不論是到醫院或是在擁擠的捷運、公車上，都應該要配戴口罩，並且高風險族群一定要檢驗是否確診，以利盡快吃抗病毒藥物。圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。（本報資料照片）

新冠疫情升溫 急診醫驚一堆「天選之人」都成普通百姓

2025-06-03 17:24

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案