婦人吐血送醫才知罹有B型肝炎 醫籲及早發現治療

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹說，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢、未接受過B肝疫苗接種，以及曾接受針具共用注射、有高風險性行為者，都應該安排抽血及腹部超音波檢查。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名65歲婦人日前用餐時突然大量吐血，送醫查出是B型肝炎引起的肝硬化，導致食道下段的靜脈曲張破裂出血，也就是肝硬化門靜脈高壓產生的併發症 ，所幸緊急採取「內視鏡靜脈曲張結紮術」後，成功止血順利搶回一命。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹說，患者送醫時已出現「低血容量性休克」現象，意謂因失血過多，造成身體血壓急降、器官供血不足，情況危急。經安排上消化道內視鏡檢查，發現是食道靜脈曲張破裂出血，若未及時止血，會有致命風險。

他說，臨床上部分肝硬化患者，平時沒有顯著肝病症狀，往往是突然吐血才被發現染病，這類個案並不少見。因此，一開始患者及家屬都告知過去從未被診斷出肝病，然而血液檢查卻發現B型肝炎表面抗原呈陽性，病毒量偏高，代表長期有B型肝炎感染。腹部超音波也顯示肝臟硬化、脾臟腫大，甚至有輕微腹水，種種徵兆都證明肝病已發展到嚴重階段，只是患者始終沒有察覺。

醫療團隊立刻進行「內視鏡靜脈曲張結紮術」，就是用特殊橡皮圈把出血的靜脈捆住，達到止血效果，術後成功挽回病患生命。醫療團隊隨也安排預防性抗生素治療，並使用β-阻斷劑降低門靜脈壓力，以防止再次出血，此外患者也啟動抗病毒治療，控制B型肝炎加劇，並減緩肝病惡化。

陳家禹說，肝硬化會讓肝臟周邊的肝門靜脈系統壓力升高（稱為門脈高壓），導致食道下段或胃上段的靜脈過度擴張，形成像水管膨脹一樣的「靜脈曲張」，若狀況持續惡化，則會引發食道靜脈曲張破裂出血，造成吐血或黑便，嚴重者甚至會因失血過多死亡。

他呼籲，B型肝炎在台灣是十分常見的慢性疾病，多數人可能從出生就攜帶病毒，但因初期沒有明顯症狀，很多人直到出現肝功能異常、甚至發生肝硬化、肝癌時才發現。若能在疾病早期發現並接受定期追蹤，在慢性發炎期間投予抗病毒藥，可以大大降低肝硬化及肝癌的風險。

陳家禹說，家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢、未接受過B肝疫苗 接種，以及曾接受針具共用注射、有高風險性行為者，都應該安排抽血及腹部超音波檢查。尤其肝病是沉默殺手，一旦症狀明顯時，往往已進展嚴重，若本身已經出現慢性疲倦、腹脹、右上腹不適等症狀者，也應盡快就醫諮詢，平時避免飲酒、控制體重、減少加工食物攝取，以幫助維持肝臟健康。