台大開發AI助手 2分鐘揪「癌中之王」胰臟癌早期病灶

胰臟癌難以早期發現診斷，台大醫院開發AI胰臟癌輔助診斷系統，幫助發現早期胰臟癌。（取材自台大醫院）

胰臟癌被稱為「癌中之王」，因難以早期發現診斷、不易治療，且癌細胞 擴散速度快，只要腫瘤 逾2公分，很容易轉移、侵犯重要血管，致死率極高。台大醫院與台灣大學應用數學科學研究所合作，開發出AI 胰臟癌輔助診斷系統，幫助醫師發現電腦斷層CT上肉眼難以分辨的早期胰臟癌，若能於腫瘤小於2公分時即時診斷與治療，5年存活率可望由10%大幅提升至80%。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰表示，這套系統是利用院內累積的胰臟癌治療經驗、大數據資料，不斷透過AI模型訓練，開發超過5年。在台大醫院測試準確率93.4%，利用健保署資料庫也達到91.4%準確率，系統已於2024年底正式於台大醫院影像醫學部臨床上線，開放提供自費AI影像分析服務。

胰臟癌為什麼難以早期發現、難以治療？台大醫院綜合診療部主任廖偉智表示，胰臟位於腹部深處，且連結多處器官，手術複雜度很高，無法靠單一科別治療。由於胰臟癌早期難發現，即使是經驗豐富的醫師，也可能無法第一時間確認電腦斷層CT影像，若「再追蹤、再觀察」，3個月後腫瘤迅速長大。

廖偉智說，腫瘤在2公分以內被發現，5年存活率約80%；腫瘤超過2公分，5年存活率不到20%。胰臟癌早期幾乎無明顯症狀，即使有也很容易被誤認為是腸胃道不適；現行臨床上約40%小於2公分的胰臟癌在CT未能被發現，肉眼也看不出來有腫瘤。

台大醫院影像醫學部醫師陳柏廷表示，要找到腫瘤小於2公分的早期胰臟癌，在CT影像中猶如海底撈針，再加上約40%病灶易被忽略，診斷成功率只能仰賴醫師經驗。「利用AI輔助診斷系統，藉由胰臟及腫瘤自動分割模型只要2分鐘判讀時間。」這套AI系統已於去年底上線後，迄今約有20到30位病患使用。

胰臟癌治療棘手，廖偉智說，臨床上高達85%病患被確診時，已是晚期無法開刀；腫瘤超過2公分的病患開刀，大多數的人術後仍會復發。廖偉智提醒，除了定期檢查之外，有家族史、慢性胰臟炎、胰臟囊腫、基因異常、糖尿病患者等高風險群，更應定期接受CT檢查，再利用的AI胰臟癌輔助診斷系統來分析追蹤，確保早期發現、早期診治，提高5年存活率。