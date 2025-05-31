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「口腔扁平苔癬」潰瘍好不了 好發40歲以上、女略多於男

記者萬于甄／綜合報導
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成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學說，口腔扁平苔癬是一種慢性發炎的口腔黏膜病變，若口腔反覆潰瘍、黏膜發白等情況，應及早就醫檢查。(圖／成大醫院提供)
成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學說，口腔扁平苔癬是一種慢性發炎的口腔黏膜病變，若口腔反覆潰瘍、黏膜發白等情況，應及早就醫檢查。(圖／成大醫院提供)

一名44歲婦人因口腔潰瘍持續三個月，近期就醫後，經醫師初步判定為糜爛型口腔扁平苔癬，切片檢查後確定診斷；醫師指出，口腔扁平苔癬是一種慢性發炎的口腔黏膜病變，若口腔反覆潰瘍、黏膜發白等情況，應及早就醫檢查。

台灣成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學表示，口腔扁平苔癬好發於40歲以上族群，且女性略多於男性，屬於長期存在且反覆發作的病灶，臨床表現多樣，主要分為非糜爛型與糜爛型兩大類，前者病灶常呈現白色條紋或斑塊，但症狀較不明顯，往往不易察覺。

他說，糜爛型或潰瘍型會出現紅色斑塊，周圍有放射狀白線，民眾常因有燒灼感、疼痛等不適症狀，甚至影響潔牙、進食而就醫；口腔扁平苔癬常出現在雙側頰黏膜、舌頭與牙齦，且具有對稱性分布，有時會同時出現多種型態，目前診斷以臨床判斷，必要時輔以病理切片確認。

吳昱學提到，口腔扁平苔癬發病原因與機制仍不明確，目前認為與T細胞介導的免疫反應相關，可能導致上皮基底細胞的凋亡，此外，精神壓力、免疫異常、甲狀腺疾病、病毒感染、藥物反應等，雖非直接因素，但被視為透過誘發局部免疫異常，間接導致黏膜上皮的慢性發炎。

吳昱學表示，口腔扁平苔癬目前痊癒率較低，治療目標以緩解症狀與監測病程為主，讓民眾能與口腔扁平苔癬和平共處，輕微且無症狀病灶則無需立即治療，持續觀察追蹤即可；而症狀明顯者，視情況使用局部類固醇製劑，或口服類固醇錠劑搭配免疫調節劑。

44歲女性因口腔潰瘍持續三個月就醫，經檢查發現，口內雙側頰黏膜除有紅色萎縮區域，還能看到白色的網狀線條，切片檢查後判定為糜爛型口腔扁平苔癬，經類固醇軟膏治療，塗抹口腔內側病灶，約一至兩周後病灶獲得改善，目前則需三至六個月回診追蹤。

吳昱學強調，民眾平時建議避免辛辣食物、酒精與菸草等口腔刺激物，維持良好口腔衛生與規律作息，並定期接受口腔黏膜檢查，倘若口腔發生反覆潰瘍、黏膜發白、刺痛或灼熱不適等症狀，應及早就醫檢查，以早期發現、妥善處理病灶。

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