晚期泌尿上皮癌有新療法 搶命搶時、免做人工膀胱

泌尿上皮癌患者在黃金治療期接受新療法，讓生活品質得以延續；示意圖。（圖／123RF）

一名60歲罹患四期泌尿上皮癌的患者，癌細胞 擴散到膀胱、輸尿管，原本得做人工膀胱方便排尿，患者拒絕後改採標靶藥物（抗體藥物複合體）加上免疫療法的新療法，目前腫瘤 逐漸消失。台灣高雄榮總移植外科主任陳逸軒指出，患者在黃金治療期接受新療法，可讓生活品質得以延續。

癌症 治療不只延長生命而已，維持生活品質成了治療主軸。陳逸軒表示，「若要患者拿掉膀胱做人工膀胱、造廔，對患者的生活品質影響很大，以目前的治療方式得兼顧生活品質，如何保留現有器官及控制病情是最重要的事。」

另一名90歲的奶奶，因身體老化平常使用導尿管且由看護幫忙照顧，8年前奶奶罹患第一期膀胱癌（下段泌尿上皮癌），期間多次復發，但都維持在一期的狀況，直到前年，癌細胞轉移到淋巴，成了第四期的患者，由於血尿中的大小血塊塞住導尿管，每次都送急診洗膀胱，照護上造成極大的困擾，後來家屬決定讓奶奶接受標靶藥物（抗體藥物複合體）加免疫新療法。

陳逸軒指出，雖然新療法目前得自費，但奶奶積極治療半年後，病情獲得控制，大幅減少身體的不適，對家屬而言，不只解決頻繁進出急診室的困擾，也讓照護上較順利。

上述這兩名幸運的個案，病情獲得控制的關鍵，都在於沒有錯失黃金治療期，在病情還沒失控前，接受適切的治療方式，才能讓效果更明顯。

不過，在臨床上，仍有一群患者面對癌症採取逃避的心態。陳逸軒日前也遇到一名上泌尿上皮癌一期的患者，在局部復發後，病人就消失不見，其實，患者在治療上僅須局部切除即可，但患者尋求偏方療法，等到病況不佳時再回頭接受治療，身體狀況不佳，治療也難以有好的效果。

目前泌尿上皮癌的治療有三種方式，一為化療後接免疫藥物；二為順鉑類化療與免疫藥物合併使用；三為標靶藥物（抗體藥物複合體）。陳逸軒指出，標靶藥物（抗體藥物複合體）與特定的抗體結合，將化療藥帶至癌細胞處，屬於標靶藥物的一種，副作用也沒有傳統化療來得大。