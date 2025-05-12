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16歲少女吃抗生素治青春痘 未料卻引起食道潰瘍

記者黃寅／台中即時報導
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少女經上消化道內視鏡檢查，才發現她的食道中段有個明顯潰瘍。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
少女經上消化道內視鏡檢查，才發現她的食道中段有個明顯潰瘍。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

1名16歲少女因為青春期臉部出現青春痘，到皮膚科診所看診後拿藥膏與抗生素治療，沒有想到兩天後開始出現胸口悶痛不適與灼熱，且經常感覺有異物梗塞，甚至無法吞嚥。經上消化道內視鏡檢查，才發現她的食道中段有個明顯潰瘍，診斷應是「藥物性食道炎」，所幸接受藥物治療後逐漸康復，能開心地好好吃飯。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院兒童腸胃科醫師曾文禹說，服用特定種類的抗生素與口服非類固醇消炎藥時，由於錠劑與膠囊較容易附著在食道上，時間久了可能造成發炎，或因為藥物溶解灼傷食道。在兒童身上常見會造成「藥物性食道炎」的抗生素有四環素藥物與阿莫西林類藥物，前者尤其是青春期少年、少女常因為青春痘萌發導致影響外觀，而口服抗生素治療。

他說，「藥物性食道炎」並不常見，大約每年每10萬人中可能會有4個病例，沒有特別好發的年紀，只要可以吞藥丸或藥錠都有機會發生。常見的症狀有胸痛、上腹痛、吞嚥疼痛困難或是異物感，在進食之後症狀更加嚴重。醫師檢查時在胃鏡底下會看到單一或數個大小不等的潰瘍，位置常見於食道幾個比較狹窄的地方，尤其是在食道中段特別明顯。

曾文禹說，大部分病人在適當的治療之後都會恢復，但仍然有少數病例在追蹤時發現有食道狹窄的狀況，幾乎都是發生在使用口服非類固醇消炎藥的病人。常見的處理方式為即刻停止使用可能造成傷害的藥物，並服用氫離子幫浦抑制劑或是胃乳，通常有良好的治療效果。

他說，大部分病人常有服用藥丸時不配水或是配水太少的情況，或是在服藥後很快躺下睡覺，所以建議在服藥時應該配合飲用至少100毫升的水，並在吞服藥物超過15至30分鐘後再躺下休息，而且盡量避免太熱、太冰或是太酸的食物與飲料。若服藥後有不適感，應該盡速就醫，以免造成胃食道更大的傷害。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童腸胃科醫師曾文禹說，在兒童身上常見會造成「藥物性食道炎」...
仁愛長庚合作聯盟醫院兒童腸胃科醫師曾文禹說，在兒童身上常見會造成「藥物性食道炎」的抗生素有四環素藥物與阿莫西林類藥物。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

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