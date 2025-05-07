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肺部反覆罹癌不能再切… 7旬婦做微創消融手術保肺

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醫師提醒，早篩檢、早治療、早預防，肺癌的早期發現對於後續治療成效至關重要，若家族中有肺癌病史，更應該提高警覺；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，早篩檢、早治療、早預防，肺癌的早期發現對於後續治療成效至關重要，若家族中有肺癌病史，更應該提高警覺；示意圖。（圖／123RF）

70歲陳女士之前因咳嗽逾半年，就醫經電腦斷層檢查發現兩側多發性結節，左下肺有2.3公分及0.7公分的肺腺癌，隨即進行左下肺葉切除手術。四年後，又發現右中肺出現約0.5公分的結節，考量陳女士已接受過兩次左側肺臟切除，再次開刀恐影響肺功能與生活品質，經討論後決定接受微波消融手術，術後病人情況穩定、恢復良好，目前持續於門診追蹤。

手術切除 主要治療選項

台灣奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤指出，針對肺部腫瘤而言，手術切除仍是多數病人主要的治療選項，但部分病人因年齡、肺功能不足、曾多次開刀或其他健康考量等，需要採取手術切除以外的治療方式，避免可能的風險。而微創治療腫瘤消融手術（微波消融或冷凍消融），盡可能保留肺功能及腫瘤根治的效果。

腫瘤復發 仍可再做消融治療

陳照坤表示，腫瘤消融手術適用於多發性肺部腫瘤或復發轉移肺惡性腫瘤的病人，對於因心肺功能不佳或不足以支撐肺部切除手術的病人來說，是一項兼顧安全與治療效果的利器。與放射線或化療不同，腫瘤消融治療沒有累積劑量上限的限制，即使腫瘤日後不幸復發或轉移，仍可再次接受腫瘤消融治療，靈活性高。

陳照坤醫師提醒，腫瘤消融手術仍有出血或氣胸等風險，且由於無法於術後取得腫瘤檢體，難以明確判斷腫瘤性質，此外，若凝血功能極差、需長期接受洗腎治療、肝功能不佳者，或是腫瘤位置貼近大血管、腫瘤體積過大等情況，皆可能限制其應用，因此病人應與專業醫師充分討論病情與風險，選擇最適合自身的治療方式。

也呼籲民眾，早篩檢、早治療、早預防，肺癌的早期發現對於後續治療成效至關重要，若家族中有肺癌病史，更應該提高警覺。低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢是一種有效的早期篩檢方法，能夠幫助民眾發現肺部微小變化，及早進行診斷有效治療。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

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