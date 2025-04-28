女主管重訓欲除背痛卻未改善 用中醫對症下藥改善了

員榮醫療體系員榮醫院中醫部呂彥璋醫師解說如何練習腹部呼吸。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名年近40的公司女主管常去健身重訓，希望提升核心肌群肌力，以改善背痛問題，沒想到愈練愈痛，痛到每天要吃止痛藥和安眠藥才能入睡，甚至一坐就痛，得站著上班，經過員榮醫院中醫部中醫師呂彥璋用藥及針灸診療，並教她練習用腹部呼吸，減少腰椎負擔，大大改善其疼痛問題，讓她終於能好好睡覺。

影片來源：聯合新聞網

這名女病患身兼行政主管，工作壓力不小，下班經常先去健身，回家再加班至深夜1、2點，每天睡眠時間僅4、5個小時，因為經常下背痛，她想藉由重訓，訓練核心肌肉群及背部肌力，重訓時硬舉雖可達1百公斤，但下背痛卻愈來愈嚴重。

女病患右臀部疼痛也超過3個多月，坐著就疼痛難忍，只能站著上班，每天都要吃止痛藥，晚間睡覺也會痛醒，要再吃安眠藥才能入睡。她也曾懷疑是椎間盤問題，曾到其他醫院考慮手術治療，但檢查顯示，椎間盤僅輕微突出，神經外科醫師建議先復健而非手術，患者即轉到員榮中醫部求診。

呂彥璋說，女病患的下背痛是多重因素引起，最主要是她嚴重睡眠不足，導致肝經與心經經絡過度緊繃，肝經循行於骨盆、下背至肩胛區域，若氣血不暢、經絡僵硬，便難以放鬆下背肌肉，加劇疼痛。

呂彥璋也發現，患者習慣胸式淺呼吸，氣息無法下沉至丹田（腹部），尤其在重訓硬舉時，理想呼吸方式應是吸氣使腹腔充滿，形成內在壓力支撐軀幹，再穩定出力。但患者淺呼吸導致腹腔壓力不足，僅靠背部豎脊肌硬撐，長期下來對腰椎造成過大負擔，誘發疼痛。

而檢查也發現患者胸椎、肋骨與骨盆存在相對反向旋轉情況，這種結構失衡也加劇下背部不適。呂彥璋說，這種旋轉問題常見於久坐或姿勢不良者，若未矯正，即使重訓增強肌力，也難以根治疼痛。

呂彥璋首先以針灸及徒手調整手法放鬆患者肝經、心脾經絡，緩解經絡緊繃，並叮囑患者調整睡眠時間，最好能在晚上10點到11點間入睡，至少要睡滿7小時以上，身體才能得到充分修復。

呂彥璋也指導患者練習腹式呼吸，將氣息沉至丹田，形成穩定腹內壓，這種呼吸技巧能減輕下背負擔，提升重訓安全性與效果。再利用針灸及徒手手法矯正患者胸椎與骨盆旋轉問題，恢復身體結構平衡，經過1個月治療，患者右臀與下背疼痛顯著改善，不僅恢復重訓，還逐漸提升負重成績到120公斤，生活品質也大幅提高。