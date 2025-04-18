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胰臟炎男自以為痊癒喝幾口小酒不礙事 結果慘了

記者鄭國樑／桃園即時報導
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男子以為胰臟炎痊癒喝幾口酒，沒想到又住院。（記者鄭國樑／攝影）
男子以為胰臟炎痊癒喝幾口酒，沒想到又住院。（記者鄭國樑／攝影）

「以為好了，就喝一點點酒，沒想到又痛起來了。」39歲的張先生（化名）日前因腹痛難耐，前往台灣衛福部桃園醫院急診，抽血檢查確診急性胰臟炎復發。原來他曾因相同症狀住院治療，出院後卻自認病已痊癒，心存僥倖地喝了幾口酒，最終引來再一次的劇痛折磨。

衛福部桃園醫院肝膽腸胃科醫師林明慧指出，胰臟炎的成因相當複雜，常見包括膽結石、高血脂與飲酒，尤其酒精，是最常見且最危險的誘因之一。胰臟炎不是痊癒就沒事，這個器官一旦受傷，復原能力非常有限。

林明慧提醒，許多病患在初次胰臟炎發作後，症狀一旦緩解就以為康復，不再忌口也未調整生活習慣，導致病情反覆發作。她強調胰臟不像肝臟那樣有再生能力，一次發炎就可能留下永久傷害，甚至發展成慢性胰臟炎或胰臟功能不足。

林明慧呼籲，胰臟炎絕非單一事件，雖然短期可控制病情，但只要風險因子仍在、生活型態未改，復發機率極高。在胰臟這個沉默器官發出求救訊號之前，做好日常保健、徹底戒酒，才是對健康最負責任的態度。

桃園醫院護理師吳秀英表示，胰臟炎病友的照顧，首要是酒精零容忍，不論是小酌還是慶祝時的淺嘗即止，對胰臟都是沉重負擔，「不是喝多才會發作，一口就可能讓之前的努力白費」。

飲食方面，吳秀英建議採低脂、清淡飲食，遠離油炸與高油料理，並養成規律作息與飲食習慣，避免暴飲暴食。另外，疼痛管理也同樣重要，她提醒病患，若出院後再出現腹痛、噁心、嘔吐等症狀，務必立即就醫，不可輕忽。

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