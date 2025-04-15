腦腫瘤引發水腦症 腦壓升高 天天頭痛要注意

醫師指出，腦瘤並無特定誘發因素，如果「天天頭痛」持續一段時間，建議就醫檢查 ；示意圖。（圖／AI生成）

58歲台灣資深演員徐亨表示，先前因腦腫瘤 引發水腦症開刀，除身形改變外，「（聽力）只剩左耳較清楚」，目前一切也只能和平共存。醫師指出，腦瘤可能出現在任何年齡層，且目前所知並無特定誘發因素，如果「天天頭痛」持續一段時間，建議就醫檢查，如果腫瘤不大，一般治療效果都不錯。

台灣土城醫院副院長、台灣神經腫瘤學學會榮譽理事魏國珍說，腦瘤在每個年齡層都可能發生，但比較常見仍是50歲上下的族群，但近年可能因為診斷工具進步，有愈來愈多年輕個案出現，目前所知沒有特定誘發因素，和環境、抽菸喝酒、家族史等沒有直接關係。

魏國珍說，一般民眾最常發生的頭痛是偏頭痛，這屬於突發性、什麼時候發作都不曉得； 如果是腦部腫瘤造成腦壓高，則會持續發作，而且「應該會愈來愈厲害」，畢竟腫瘤還沒消失、症狀不會隨便消失，如果頭痛一段時間都未改善，還是要就醫確認原因。

如果是腦瘤造成的頭痛，魏國珍說，因為腦壓升高，患者常在早上起床後開始痛，持續一整天鈍鈍地痛，直到下午才會慢慢好轉，「但是可能會天天會痛，除非腦瘤消掉才不會痛」，因為根本原因還是腦壓高所導致。

雖不清楚徐亨實際狀況，推測屬於良性的聽神經瘤。魏國珍說，腦瘤發生並造成壓迫的部位，會對應相關症狀，例如壓迫運動神經會導致身體一側沒有力氣；壓迫語言中樞會影響講話；廣泛地被壓迫到，就可能導致腦部不正常放電而引發癲癇；壓迫到後腦就可能有不平衡、聽力不好等狀況。

針對良性與惡性腦瘤的比率，魏國珍表示，惡性比率約六至七成，如診斷為膠質瘤則一定是惡性，需要開刀搭配放射性治療；良性腫瘤約三至四成，包含聽神經瘤、腦膜瘤、還有腦下垂體腺瘤等，各占約20%；如果腫瘤沒有很大，一般治療效果都不錯。