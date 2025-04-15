中風半邊身體不能動 物理+職能治療勤復健 半年見成效

中風示意圖。（圖／123RF）

日前在台灣熱鬧登場的「民歌50演唱會」，開場由民歌之父楊弦以歌曲「江湖上」展開序幕。75歲的他忘情演唱「民歌手」，恍如50年前的大學生。但他表示三年多前中風 ，若他沒提起，大家難以想像他好一陣子半邊身體不能動。

雖然早年在民歌領域成績斐然，但楊弦畢業於台大農化系，1977年來美留學，自1982年起，長期住在美國加州 ，獲得東方醫學博士及全美執照的營養專家資格，直到2021年冬季才回台定居，未料，當年11月初突發中風。

楊弦回憶，那天他和朋友練唱後，忘了喝水，又受到風寒，晚上回到淡水竹圍暫時的租屋處，半夜感到頭腦鬱悶，上廁所時開始嘔吐，接著右側手足無法動彈。

他當下就想到，可能中風了。他立即請房東叫救護車送他到台北馬偕醫院急診，經檢查確診為缺血性腦中風。自此開啟了一段與中風共存，並且重新找回自己的過程。

楊弦說，中風剛發生時，他的嘴巴有點歪，說話不清楚，尤其「走路不方便走、握筆不能握筆、吃東西不能吃」，比較嚴重。當時還沒想到是否還能唱歌，只希望身體的手和腳要盡快恢復正常就好。

楊弦復元初期比較辛苦，最初手足無法聽從頭腦指揮，無法完成平時的動作；幾周後手指需要慢慢搖動才能寫一些字。吞食物和喝水也要特別小心，必須縮下顎才不會嗆到。難過的是在一個月內，行動都需要依賴輪椅和太太的攙扶。

楊弦如今看來雲淡風輕，他說，當時他對於「從好好一個能動的人變成不能動」的情況，感覺很傷心。但也因為不曉得未來會變怎樣，他沒想太多就專心治療復健，半年就有恢復的可能。

自馬偕醫院出院之後，接著在三總住院兩個月接受復健治療，他大部分在做手足運動、電療等物理治療及職能治療，也有針灸、中藥調理，更自費做高壓氧治療。他說：「只要對恢復健康有幫助的，我都盡量做。」