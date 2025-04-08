婦1日10次血便 原來是這病症作怪

彰基胃腸肝膽內科個案管理師許翠純陪伴陳女做完治療全程，日前收到陳女親手寫給醫師與團隊的感謝卡，見證她的康復歷程。彰基提供）

58歲的陳姓婦人因罹患潰瘍性腸炎，15年來飽受腹瀉、腹痛、血便所苦，最近更嚴重到夜不成眠，甚至1天跑10多次廁所且常常滲漏糞水，讓她苦不堪言，經台灣彰基醫學中心醫師顏旭亨收治，以進階藥物治療獲得改善，終於能安心參加兒子的婚禮。

顏旭亨指出，陳女罹患的潰瘍性結腸炎，常見的症狀包括腹瀉、糞便帶有血與黏液、直腸出血或排便急迫感，是慢性發炎性腸道疾病的一種，且為環境與遺傳因素之間相互作用所引起，目前台灣約有4000人罹患此病，男性略多於女性，好發於青壯年族群。

彰基指出，陳女從30多歲起就深受腹瀉、腹痛及血便所苦，15年來雖然有透過診所就醫，長期使用類固醇及消炎止痛等藥物做症狀治療，但卻因為工作、家庭忙碌的因素，輕忽病症未聽從診所醫師建議到大醫院就診，造成發作頻率越來越高、症狀越來越嚴重。

彰基表示，去年9月開始，陳女持續腹痛、一天跑十幾次廁所腹瀉，且嚴重血便導致貧血，加上常常因來不及到廁所而失禁，生活品質大受影響，令她擔心無法好好參加兒子的婚禮，因此決定到彰基醫學中心就醫，由胃腸肝膽科醫師顏旭亨收治。

顏旭亨表示，陳女經過臨床症狀診斷、檢驗及腸鏡檢查，確診為急性嚴重的潰瘍性結腸炎，由於她已長期使用類固醇治療，對高劑量類固醇反應不佳，因此改採進階藥物治療，經過為期一個半月的治療後，終於順利擺脫對類固醇的依賴，並成功達到無類固醇的症狀緩解。

陳女說，所罹患的潰瘍性腸炎，病情急性期帶來的腹痛堪比分娩之痛，伴隨著頻繁的血便與失禁，甚至擔心無法陪伴即將結婚的兒子走紅毯，讓她感到無助與挫折。在家人鼓勵及加油打氣之下，她選擇聽從顏醫師的建議住院接受治療。

她回憶第一次施打藥物後，血便次數從一天超過10次減少至7次，腹痛也逐漸緩解。隨著第二次與第三次治療完成，她的排便次數進一步減少至4至5次，糞便也從液狀逐漸成型，生活品質大幅提升，也順利陪伴新人走紅毯圓夢。她也特別寫了卡片，向彰基團隊表達感謝與祝福。