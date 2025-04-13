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肺結節是癌症？ 該追蹤或手術保命 專家告訴你

周佩怡
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面對肺癌，醫師指出，及早篩檢和精準診斷，就能讓患者及早治療，維持生活品質。（圖／123RF）
面對肺癌，醫師指出，及早篩檢和精準診斷，就能讓患者及早治療，維持生活品質。（圖／123RF）

52歲的黃女士平常很少下廚，但有肺癌家族史，出現慢性咳嗽時，便提高警覺就醫檢查，發現右肺下葉近氣管處，有0.8公分結節，在進一步檢查後確診肺腺癌，進行手術切除。

台灣三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺表示，自台灣國健署2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）列為第五癌篩檢後，肺癌早期發現患者增加三、四成，也因此，許多民眾接受LDCT篩檢後，因為篩檢出肺結節而感到恐慌。

但肺結節就等於肺癌嗎？發現肺結節後該追蹤還是馬上手術？如果手術，以後會不會影響呼吸？專家帶你了解LDCT後的下一步是什麼，及早診斷治療，及早掌握先機。

Q：做完LDCT發現有肺結節，就是癌症嗎？

黃才旺說，肺結節不等於癌症，也有可能是良性腫瘤或是發炎，通常透過LDCT檢查出有肺結節者，會隔一段時間後做第二次追蹤，以確認結節是否有大小或型態的改變，再根據結節大小，制定後續治療行動。

他進一步說明，結節型態上有實心、部分實心，原則上0.6公分以下每年檢查，0.6公分以上改為每半年，0.8公分以上建議切片或手術切除。

Q：醫師建議切片檢查，切片怎麼進行？過程有風險嗎？

針對需要進一步切片確診的患者，傳統上，一公分以上結節的切片診斷率達八成，會藉由超音波、螢光透視或電腦斷層導引，以體外方式將探針穿刺身體進到肺部取樣。過程中，患者須憋氣30秒至1分鐘，但因為腫瘤會移動，一旦移動可能影響檢查結果，這對長輩或肺功能不佳患者有一定的困難度，甚至可能有肺栓塞、出血、氣胸的風險。

為了更精準、安全的切片檢查及診斷，黃才旺建議，長輩、老菸槍等肺功能不佳者，可選擇以支氣管鏡進入體內切片，準確率達80%，已是國際趨勢；此外，由於氣管分支如同迷宮般複雜，患者呼吸時胸部又會起伏不定，現在也有如同GPS即時導航系統的電磁導航系統，能透過斷層掃描結果進行影像重組，將完整繪出肺部的樣貌，輔助醫師以支氣管鏡進入體內及時導航，精準、迅速地抵達深處病灶採樣或標記位置，這也是目前國際趨勢。

Q：醫師建議手術切除結節，手術方式有哪些？精準導航定位有幫助嗎？

確診後的治療手術，目前最普及的是單孔內視鏡手術，黃才旺表示，大約八成肺癌手術因腫瘤尺寸較小須定位，但傳統定位與體外切片相同，有肺栓塞與氣胸風險，若搭配電磁導航系統從體內定位，能確認切除範圍，盡可能保留完好部位，「過去沒有定位的話，可能即使切除肺葉，也不易找到腫瘤。」

手術再依切除範圍細分，楔狀切除術適用於肺周邊小腫瘤，約一小時即可完成手術，二至三天後出院；肺結節切除術針對兩公分以下結節，手術約一至二小時，三至五天後出院，多數可以恢復到正常運動；肺葉切除術針對兩公分以上結節，損失較多肺功能，恢復期須二至三周。

黃才旺指出，檢查出肺結節的黃女士，因結節位置靠近氣管中間，若用傳統體外穿刺檢查，位置太深難以定位正確，有氣胸風險，手術上也可能因為難以定位，需要切除整個肺葉。

綜合考量，減少併發症以及手術時間，決定採用支氣管鏡搭配最新的電磁導航系統確診與手術，精準切除結節部位，大幅降低對生活的影響，黃女士術後也順利回歸職場。黃才旺表示，面對肺癌做到及早篩檢和精準診斷，就能讓患者及早治療，維持生活品質。

三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺指出，自台灣國健署2022年...
三軍總醫院醫務企劃管理室主任暨胸腔外科主治醫師黃才旺指出，自台灣國健署2022年起將低劑量電腦斷層（LDCT）列為第五癌篩檢後，肺癌早期患者增加三、四成。 （記者許正宏／攝影）

腫瘤 癌症 併發症

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