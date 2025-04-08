改善大小眼免動刀 中醫針灸調理、藥方改善有解

醫師提醒，眼皮老化鬆垮眼皮下垂，常因為是「腎氣弱」、「脾氣虛」所導致；示意圖。（圖／123RF）

大多數人都有輕微臉部不對稱的問題，其中「大小眼」尤為明顯。造成原因多為提眼瞼肌無力，過去常見於年長者，但現代人用眼過度，或因過敏、拉扯眼皮等因素，導致年輕族群也有「大小眼」困擾。中醫師指出，除了中藥調理，搭配美顏針灸，刺激眼周肌肉筋膜、活絡穴道，無需動刀也能有效改善大小眼問題。

眼皮下垂 臉部氣血虛

台灣中醫師吳宛容說，眼皮下垂大多與臉部皮膚老化有關。由於眼睛周圍的肌膚下垂，呈現「大小眼」，會使得人看起來無精打采，甚至會影響到視野。皮膚的老化，在中醫認為是臉部的「氣血虛」，還跟「腎氣弱」與「脾氣虛」有所關聯。中醫可用「補氣養血，益腎健脾」的藥方來治療。

針對「氣血虛」者，可用補氣養血的藥方，來促進臉部皮膚的營養循環，如八珍湯。而「腎氣弱」者，是由於身體的老化，可用補腎的藥方，臨床上依照體質又可分為補腎陰、補腎陽，「補腎陰」可用六味地黃丸。「補腎陽可用桂附八味丸等來加減改善。

「脾氣虛」者以補氣健脾的藥方治療，如四君子湯、香砂六君子湯等，增加皮膚、肌肉的彈性營養。另可搭配臉部眼部的針灸加強眼周圍穴位刺激，預防眼瞼眼皮鬆弛，可加強從睛明、攢竹、絲竹空到太陽穴，及四白穴。

美顏針 放鬆眼周肌肉

吳宛容說，現代人手機電腦不離身，一天當中緊盯螢幕時間至少四小時以上。長時間用眼會讓眼周肌肉緊繃僵硬，一段時間後就會產生「黑眼圈」、「淚溝」、「眼袋」、「眼皮鬆弛」。

施作「美顏針」會立即放鬆眼周肌肉，刺激皮膚基底層細胞，增生膠原蛋白與彈力蛋白，使皮膚看起來豐潤彈性又緊緻；及疏通經絡、增強氣血循環，促進表皮細胞的新陳代謝。許多患者立刻感覺視覺變清晰，眼神放大明亮，持續治療能改善眼周老化問題。

吳宛容表示，有大小眼困擾的民眾，除了平時要對眼睛做好保養，也要避免長時間使用3C產品，才能避免眼周肌膚老化愈來愈嚴重。（本文由「NOW健康」提供）