我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔

川普關稅對亞歐國家打擊尤甚「比我們擔心的更糟」

注射帶狀疱疹疫苗 七年內失智機率降20%

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿茲海默症患者的腦部正子斷層造影。(美聯社)
阿茲海默症患者的腦部正子斷層造影。(美聯社)

最新研究發現，民眾注射帶狀疱疹疫苗之後七年內，罹患失智症的機率可降低20%。

2日在「自然」期刊發表的研究報告，有助增進對人類老化過程，腦部健康的了解，從而設想應對之方。

報告的領銜作者、史丹福大學研究員格爾瑟澤(Pascal Geldsetzer)認為此發現非常有幫助，對女性益處尤多，因為她們失智的風險更大。

研究團隊追蹤觀察英國威爾斯地區10多年前注射過第六代帶狀疱疹疫苗、如今80歲左右的老人，分析比較共28萬人的醫療紀錄，得出上述結論。如今，更新一代的疫苗，預防帶狀疱疹更有效，美國政府建議50歲以上的人都施打。

科羅拉多大學醫學院鑽研病毒入侵神經系統的奈吉爾博士(Maria Nagel)說，這一發現給人更多理由，要捲起袖子來打一針了，帶狀皰疹病毒本來就是失智的風險因子，｢如今有了可以降低風險的干預法。」

非活性帶狀皰疹疫苗欣剋疹(SHINGRIX)。(路透)
非活性帶狀皰疹疫苗欣剋疹(SHINGRIX)。(路透)

哈佛醫生、健康經濟學家簡納(Anupam Jena)對報告評道，人口老化，阿茲海默等失智病症的案例越來越多，這篇研究報告具有「深刻的意涵。」

1980年前出生的人幾乎都得過水痘，殘留體內的水痘病毒發作，可能惡化成帶狀疱疹；疾病防治中心說，美國人生帶狀疱疹的概率約為三分之一，多數可以痊癒，但有20%患者會神經疼痛達數月甚至數年，嚴重的眼部併發症可能導致目盲。

隱藏在神經系統內的病毒，包括水痘病毒，可能導致基因突變，增加失智的風險。去年，波士頓婦科醫院的醫生提出報告說，罹患帶狀疱疹可能增加20%失智的風險。

原因可能是病毒造成發炎。器官發炎本就不是好事，而腦部也是可能發炎的器官。內格爾說，病毒也可能感染腦部血管，造成堵塞，阻礙血液流通，增加中風與失智的風險。

她的研究團隊還有更精采的發現：帶狀疱疹會刺激澱粉樣蛋白(amyloid)的形成，而這黏稠稠的蛋白質，正是阿茲海默症的一大元兇。

中風

上一則

不用極端逼自己 糖尿病專科醫師這樣減醣飲食瘦了不復胖

延伸閱讀

灣區出現今年首起麻疹病例 與國際旅客有關

灣區出現今年首起麻疹病例 與國際旅客有關
稱小甘廼迪政策是「錯誤及謊言」 傳FDA疫苗主管被迫離職

稱小甘廼迪政策是「錯誤及謊言」 傳FDA疫苗主管被迫離職
家長拒讓子女接種疫苗 德州憂麻疹疫情或持續1年

家長拒讓子女接種疫苗 德州憂麻疹疫情或持續1年
紐約州府啟動麻疹網站 防疫苗詐欺

紐約州府啟動麻疹網站 防疫苗詐欺

熱門新聞

正確的睡姿能讓幫助睡眠。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）

3種「養生睡姿」改善睡眠 還能改善假胯寬

2025-03-29 19:55
運動者常見的七種錯誤，分別有沒有暖身、運動強度太強等問題；示意圖。（圖／123RF）

超過身體負荷 資深健身教練：運動者常犯7大錯誤

2025-03-31 02:00
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
專家提醒，如果想完整攝取蘋果的營養，建議連皮一起吃，但務必要清洗乾淨；示意圖。（圖／123RF）

早上吃蘋果最好？專家給2建議「發揮最大營養價值」

2025-03-27 02:00
最新研究顯示，中年開始養成健康的飲食習慣，能大為提高活到70歲時沒有慢性疾病的機率。(美聯社)

中年採取「健康飲食」70歲後沒有慢性病纏身

2025-03-25 20:02

超人氣

更多 >
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲

「蝙蝠俠」方基墨洛杉磯病逝 享壽65歲