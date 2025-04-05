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卵巢癌反覆腸破裂 中西醫合療…4個月後恢復正常飲食

記者賴昀岫
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醫師提醒，卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，會嚴重影響生活品質，可接受中西醫共同照護；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，會嚴重影響生活品質，可接受中西醫共同照護；示意圖。（圖／123RF）

一名61歲女性卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，後因術後腸道吻合部位破裂及滲漏，出現腹內膿瘍，導致敗血症與右下腹腸皮瘻管；在去年4月接受中西醫共同照護1個月後明顯好轉改善，4個月後，患者已恢復正常飲食並停止使用營養針。

台灣三軍總醫院中醫部醫師林健蓉表示，一名61歲女性，自2018年診斷出左側惡性漿液型卵巢癌後，接受多次手術、化療、標靶治療、放療以及腹腔溫熱化療（HIPEC）等治療，但患者在2023年1月，因術後腸道吻合部位破裂及滲漏，出現腹內膿瘍，導致敗血症與右下腹腸皮瘻管。

林健蓉指出，腸皮瘻管是一種腸道和皮膚之間的異常通道，常發生於惡性腫瘤手術後。這位患者的病情十分棘手，腸皮瘻管反覆裂開，嚴重影響生活品質。患者曾於2023年進行緊急手術修補與禁食，並使用周邊置入中心靜脈導管（PICC）與全靜脈營養（TPN）供給營養，腸皮瘻管卻仍反覆發作。 

患者於2023年12月25日開始接受中西醫共同照護。林健蓉團隊給予中藥為主的治療，目標為抑制發炎、促進腸道修復；在接受中醫治療後，患者病情出現顯著改善，包含腸胃症狀改善，飲食量增加，也減少了營養針劑量並恢復體力。

林健蓉說，三軍總醫院也積極推動中西醫整合照護，不僅在卵巢癌治療上，在乳癌等其他癌症的治療上也展現出良好的成果，2009年10月起即成立癌症中西醫聯合門診及住院會診，中醫師也參與癌症多專科團隊會議，透過中西醫合作，共同討論治療策略，為患者提供更全面的照護

癌症 乳癌 腫瘤

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