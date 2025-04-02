溫差大外牆磁磚易剝落…面對砸傷意外 3步驟救命

台北一棟老舊大樓發生碎石落下砸車意外，並導致一輛小轎車在內車輛受損，圖為大樓外觀。(記者曾原信／攝影)

台北一棟大樓近日發生外牆磁磚剝落，砸到該棟大樓的二樓護欄及行經轎車的車頂，車頂因此凹陷，車內一對母女因此受傷，送往馬偕醫院急救，幸無大礙。醫師指出，若遭外牆磁磚砸傷，第一時間應加壓止血，患者若失去意識立即做CPR等待救援。

台灣部立桃園醫院急診室主任鍾亢表示，氣溫出現劇烈變化後，遭外牆剝落磁磚砸傷事件就會增加，一小塊磁磚從高處墜落，重力加速度大幅增加磁磚的破壞力，通常民眾容易被砸傷的部位為頭部、頸部、背部，若磁磚體積過大，被砸傷者恐瞬間被砸暈，周圍民眾第一時間出手救援，若發現該名傷者已失去意識，救援時可採以下三步驟。

第一步先固定頸椎，隨後移到安全處，避免後續的磁磚雨再砸傷患者；第二步是拿乾淨的布或是毛巾，放置於傷口處採「加壓止血」，緊緊壓住傷口避免失血過多；第三步則是啟動心肺復甦流程，因患者失去意識，在等待救援的期間，需執行CPR維持生命跡象，降低缺氧對人體造成的危害。鍾亢強調，失去意識者千萬不要隨意移動位置，也不要熱心找計程車就直接送往醫院，移動恐增加傷害。

如果患者遭砸傷後，仍具有意識，第一時間是拿乾淨的布或是毛巾，放置於傷口處採「加壓止血」，如果能夠行動，可叫車赴醫院急診室自行就醫，也可在原定等待救援。