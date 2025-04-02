長期備孕無果？「無精症」沒明顯症狀 4類人應檢查

醫師提醒，無精症通常沒有明顯症狀，建議備孕未果或有病史的男性可主動檢查；示意圖。(本報資料照片)

一名男子被確診「無精症」，但卻堅稱妻子曾經懷孕過，現場氣氛尷尬。醫師提醒，男性若長期未避孕卻遲遲無法讓另一半懷孕，建議可主動檢查精蟲數量及活動力，由於無精症通常沒有明顯症狀，建議長期備孕無果、曾有生殖器手術史、家族病史和青少年時期未曾經歷正常發育等，可考慮主動進行檢查。

結紮手術竟意外揭露「不能說的秘密」？台灣開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，結紮手術需先確認輸精管的健康狀況，曾有名患者本是單純想結紮避孕，但在觸診時意外發現，摸不到這名個案的輸精管，懷疑可能是天生的「輸精管萎縮」，建議進一步檢查精蟲狀況，證實該男子患有無精症。

顧芳瑜直言，該病患堅稱妻子曾經懷孕過，只是當時夫妻認為時機不成熟，因此選擇終止懷孕，與診斷明顯矛盾，使現場氣氛瞬間變得微妙；由於輸精管萎縮通常是先天性基因缺陷所致，且醫學上尚未發現後天萎縮的案例，為免影響夫妻關係，只能淡定回應，「雖然目前無確切案例，但後天萎縮的可能性仍不能完全排除。」

患者的睪丸功能仍正常，代表仍能產生精子，即使確診無精症，仍可考慮透過「睪丸取精術」取得精子，以進行人工生殖，顧芳瑜提醒，無精症通常沒有明顯症狀，許多男性直到備孕多年未果，或像這名個案，想做結紮才發現問題，建議有以下情況的男性，可以考慮主動進行檢查：

1. 長期備孕無果：嘗試懷孕一年以上仍未成功，建議夫妻雙方共同檢查。

2. 曾有生殖器手術史：如疝氣修補術、隱睪症手術等，可能影響精子輸出。

3. 家族病史：若家族中有不孕症、睪丸功能異常等情況，可能與遺傳因素有關。

4. 青少年時期未曾經歷正常發育：如睪丸未發育完全、體毛較少，可能與男性賀爾蒙不足有關。

無精症可分為兩種主要類型，顧芳瑜說，「阻塞性無精症」是指精子通道受阻，如輸精管先天缺損或因感染、手術造成阻塞，患者的睪丸功能與荷爾蒙水平通常正常，可透過「睪丸取精術」取出精子，進一步進行人工受孕；「非阻塞性無精症」通常與睪丸功能異常或基因缺陷有關，導致精子生成困難，某些基因突變仍可能有治療機會，但若已無法恢復，則可能需要考慮精子捐贈或領養。

顧芳瑜提醒，男性若長期未避孕卻遲遲無法讓另一半懷孕，建議可主動檢查精蟲數量及活動力，「無精症不代表完全沒有精子」，而是需要判斷其類型，以確認是否有治療機會，若有生育計畫，應及早檢查精液分析，確認精子數量與品質，避免錯過黃金生育期。