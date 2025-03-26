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患重症肌無力無法抬頭 透過洗血、切除胸腺找回力量

記者江良誠／南投即時報導
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血漿置換術可改善重症肌無力症患者自體抗體攻擊，長期緩和症狀。（南投醫院提供）
血漿置換術可改善重症肌無力症患者自體抗體攻擊，長期緩和症狀。（南投醫院提供）

台灣南投縣52歲陳姓女子出現手腳無力、藥物也無法吞嚥，連頭都無力抬起，被誤解得了憂鬱症。南投醫院診斷為重症肌無力，透過血漿置換術治療並做胸腺切除術後，症狀大幅改善，恢復狀況良好。

陳姓女病患說，她5年前出現左眼皮下垂、手腳無力、說話含糊不清等症狀，診斷為重症肌無力症。因為她對口服藥物反應良好，就近到社區醫院治療，但前陣子症狀惡化，走路需要人攙扶，吞嚥困難連藥丸都吞不下去，甚至脖子也無力，連頭都抬不起來。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，重症肌無力是自體免疫疾病，主要是神經肌肉傳導出現異常。患者可能會出現眼瞼下垂、複視或視力模糊，肢體、頸部、吞嚥甚至呼吸等肌肉無力症狀。

治療主要依據病人臨床症狀，藥物的部分可能會使用乙醯膽鹼抑制劑（俗稱大力丸）、類固醇、免疫抑制劑控制病情。出現急性症狀惡化且藥物效果不佳時，則考慮做血漿置換術（俗稱洗血）緊急治療，並可考慮胸腺切除手術，減少自體抗體攻擊，達到長期緩和症狀的功效。

胸腔外科醫師謝志明以微創內視鏡，為陳姓女病患切除胸腺。他說，胸腺在兒童及青少年時期是重要的內分泌及免疫器官，青春期後會隨著年齡逐漸退化萎縮，被脂肪組織取代。重症肌無力在藥物無法控制時，將胸腺腫瘤或是胸腺切除，有機會達到改善效果。

陳姓女病患經過血漿置換術及胸腺手術，改善效果顯著。她說，因為症狀起伏，常感覺自己就像電池沒電的娃娃，突然會無力，還被誤解得了憂鬱症，想要反駁的力氣都沒有。感謝醫療團隊治療讓她找回力量。

鄭耕兆說，重症肌無力患者需隨著症狀變化調整治療，需應定期返診追蹤，避免症狀急性惡化造成生命危害，維持良好生活品質。

陳小姐感謝神經內科鄭耕兆醫師（左）、胸腔外科謝志明醫師（右）治療，讓她大幅改善症...
陳小姐感謝神經內科鄭耕兆醫師（左）、胸腔外科謝志明醫師（右）治療，讓她大幅改善症狀。（南投醫院提供）

憂鬱症 腫瘤

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