防視力殺手「青光眼」 避免眼外傷、不當用藥

慢性青光眼，病人初期可能沒有明顯症狀，但隨眼壓逐漸升高，出現視力減退等情形時，視神經早已受損；示意圖。(圖／123RF)

現代人觀看電子螢幕時間增多，青光眼成為威脅民眾眼睛健康的疾病之一，它是一種視神經萎縮造成視野缺損的疾病，分為原發性與續發性兩大類，原發性青光眼致病原因不明，續發性青光眼可能因患者不當用藥、眼睛外傷等因素造成。

青光眼導致視神經傷害是不可逆的，嚴重惡化會導致失明。當青光眼急性發作時，因眼壓突然上升，可能導致眼睛脹痛、視力模糊、眼睛充血、頭痛、惡心、嘔吐等現象；若是慢性青光眼，病人初期可能沒有明顯症狀，但隨眼壓逐漸升高，視神經慢慢受損，後期可能出現視野缺損、中央視力模糊等情形就醫才被確診。

預防勝於治療，民眾應避免長期不當使用類固醇，不可濫用成藥，且要護眼防外傷。建議40歲以上民眾每年定期檢查眼睛，才能及早發現及早治療。確診後治療可採用藥物、雷射或手術治療控制眼壓，但需評估病況與患者自身情形挑選合適的治療方案，以達到最好的控制效果。

●青光眼治療藥物注意事項

膽鹼性促效劑(Cholinergic agonist)

增加房水排出、降眼壓，如Pilocarpine，急性虹彩炎患者不宜使用，長期使用可能造成眼內慢性發炎、乾眼、白內障等，目前臨床已較少使用。

α2腎上腺素作用劑(α2 agonist)

減少房水生成與增加房水排出、降眼壓，如Brimonidine，不宜併用單胺氧化酶抑制劑( MAOI)，用藥後可能導致嗜睡，若要開車、操作機械等需特別留意。

β腎上腺素阻斷劑(β blocker)

抑制房水產生、降眼壓，如Timolol、Betaxolol、Carteolol，用藥需留意全身性副作用，可能造成氣管收縮、心跳變慢，氣喘、慢性阻塞性肺病、心衰竭患者不宜使用。

碳酸酐酶抑制劑(Carbonic anhydrase inhibitor)

減少房水製造、降眼壓，如Dorzolamide、Brinzolamide、Acetazolamide，可合併其他藥物使用以提高療效，但磺胺類藥物過敏者避免使用。

前列腺素衍生物(Prostaglandin analog)

增加房水排出、降眼壓，如Latanoprost、Travoprost、Bimatoprost，用藥後可能造成眼結膜充血發紅、畏光，建議可睡前使用。