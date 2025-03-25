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痘疤有黑色素沉澱 醫：淡斑產品要避開1成分

記者賴昀岫／台北報導
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俗稱「青春痘」的挫瘡是常見皮膚疾病；示意圖。（本報資料照片）
俗稱「青春痘」的挫瘡是常見皮膚疾病；示意圖。（本報資料照片）

俗稱「青春痘」的挫瘡是常見皮膚疾病，醫師指出，痤瘡常伴隨發紅、腫痛的不適感，皮膚表面還可能留下黑色痘疤。許多人選擇淡斑產品，應注意避免含光敏性成分，如麴酸或熊果素，因陽光曝曬可能導致反黑；防曬用品建議選擇SPF 35以上產品，並搭配遮陽工具，降低紫外線對肌膚的傷害。

根據統計，全球有近8成青少年有痘痘問題，成年人盛行率高達4成1。痤瘡可能導致皮膚表面留下黑色素沉澱，醫學上稱為發炎後色素沉澱（PIH），春季氣溫回暖，皮脂分泌增加，更容易引發痘痘問題。台灣開業皮膚科醫師林政賢指出，不僅限於青少年，成年人也備受「成人痘」困擾，女生愛美但也成為成人痘重災戶，源於基因、荷爾蒙波動、化妝品及壓力。

林政賢指出，亞洲人黑色素細胞較活躍，更容易產生色素沉澱，痘痘反覆發炎可持續半年到一年，導致色素沉澱反覆發生；常見治療方式包括雷射除疤及淡斑美白產品，但單一療程難以避免色素再度生成，建議搭配日常保養以提升療效。

林政賢強調，皮膚保養不僅在於淡斑，減少發炎才是解決痘疤根本之道。曾有患者因痘疤色素沉澱嚴重，被戲稱「小花臉」，初診時總是低著頭自卑不已，經建議使用產品後，僅一個月明顯改善，三個月淡化近8成痘疤，半年後已能抬頭挺胸、重拾自信光彩。

醫美與日常保養雙管齊下，搭配良好生活作息與飲食習慣，才能有效改善肌膚暗沉，林政賢提醒，選擇淡斑產品時應注意，避免含光敏性成分如麴酸或熊果素，因陽光曝曬可能導致反黑；防曬用品建議選擇SPF 35以上產品，並搭配遮陽工具，降低紫外線對肌膚的傷害。

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