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痰能不能吞下肚？會造成二次感染？ 醫生這樣說

記者陳雨鑫
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感冒期間出現的痰液，吞下的痰液通常對健康無害；示意圖。（圖／123RF）
感冒期間出現的痰液，吞下的痰液通常對健康無害；示意圖。（圖／123RF）

冬天是類流感與流感好發季節，許多患者因濃痰堵塞咽喉、鼻腔而感到不適。許多人好奇咳出的痰到底能不能吞下肚？台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，「痰其實是可以吞的」。

陳亮宇解釋，痰是人體免疫系統對抗細菌與病毒後產生的殘骸，若不方便吐出，吞入胃中也無害，因為胃酸能夠殺死其中的病原體，不會造成二次感染。

痰是來自肺部與支氣管的分泌物，包含水分、黏蛋白、醣蛋白、電解質，以及免疫系統的白血球、抗體與病原體殘骸。台灣小兒科醫師林應然說，痰液主要功能是保護呼吸道，能夠捕捉吸入的灰塵、過敏原與病菌，再透過纖毛運動將這些異物排出體外。

感冒期間出現的痰液，到底可不可以吞下肚？林應然表示，吞下的痰液通常對健康無害，因為咳出的痰大多為已失去活性的病原體與免疫細胞殘骸，胃酸能有效消滅其中的細菌與病毒，並不會導致腸胃感染或延長病程，且痰液進入胃部後會被消化，完全不會影響健康。

從公共衛生角度來看，林應然說，適當將痰吐出是比較建議的選擇，特別是在痰液濃稠時，將痰咳出會讓咽喉、氣管較為舒適。若要吐痰，應使用紙巾包裹後丟棄，避免隨地吐痰，以防止病菌擴散。

若咳痰困難，也不宜過度用力清喉嚨，以免傷害咽喉或造成耳朵壓力不適，林應然建議，可以先喝一些溫熱水，或使用加濕器或熱蒸氣從鼻腔吸入，可幫助舒緩呼吸道並促進痰液排出。

若痰液過於黏稠，可服用祛痰藥，幫助將痰液稀釋，使其更易被咳出；也可以透過物理的方式，拍背或體位引流等方法把痰咳出來。

痰液顏色 了解健康 製表／陳雨鑫
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