洛杉磯外送員生殖器燙傷獲賠 醫曝「這族群」務必當心

林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，男性生殖器依燙傷不同等級，而出現不同傷勢，傷勢嚴重時，恐影響性行為，可能有不容易行房或過程受阻等，特別是蟹足腫體質者應多注意；示意圖。（圖／123RF）

CNN報導，2020年時一起訴訟案，一名外送司機賈西亞（Michael Garcia）在洛杉磯 某家星巴克 的得來速取餐時，熱飲意外翻倒，導致他「嚴重燙傷、毀容且生殖器受嚴重神經損傷」。美國加州 陪審團本月14日裁定，連鎖咖啡集團星巴克（Starbucks）須支付5000萬美元賠償，因星巴克「熱飲杯蓋未妥善固定」造成賈西亞嚴重燙傷。

台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，男性生殖器依燙傷不同等級，而出現不同傷勢，當燙傷深度達真皮層時，皮膚可能出現攣縮、結痂，造成性行為時會降低敏感度，傷勢嚴重時，恐影響性行為，可能有不容易行房或過程受阻等，特別是蟹足腫體質者應多注意，但是否出現神經受損，仍依個案被燙傷的嚴重程度不同，而有所不同。

陳煜說，燒燙傷分為四級，一度灼傷是只有傷害到表皮層，症狀為皮膚局部紅、腫、疼痛，發熱；二度灼傷為傷害到部份真皮層，表現為劇烈疼痛，並產生水泡；三度灼傷是真皮層全部被破壞，傷害到達皮下組織層；四度灼傷為傷害到皮下組織層以下的肌肉和骨骼等，生殖器遭燙傷後，依不同部位出現不同的反應。

陳煜說，男性生殖器分為包皮、龜頭、陰莖、陰囊，首先，在未割包皮的情形下，多是包皮先遭到燙傷，依燙傷不同等級，出現不同傷勢，若是輕微燙傷為紅、腫、疼痛等症狀，但若是燙傷深度達部分真皮層，皮膚可能出現攣縮、結痂，性行為時會降低敏感度；若是已割包皮的情形下遭到燙傷，由於龜頭直接裸露在外，同樣的溫度燙傷的情形下，傷勢可能較為嚴重。

至於，陰莖、陰囊都有較多的皮膚保護，燙傷後，傷勢應不會太過嚴重，但擁有蟹足腫體質者，不論生殖器燙傷部位，皮膚都可能出現攣縮、結痂、變形等，嚴重時，將影響性行為，可能不容易行房，或過程中受阻等。

陳煜指出，外出時穿著外褲、內褲，一般的燙傷，應不至於造成神經受損，影響勃起功能，除非是有如八仙塵爆、火災等嚴重燒燙傷，才可能有神經受損的機會，但實際情形仍依個案被燙傷的嚴重程度不同，而有所不同。

陳煜指出，一旦生殖器遭到燙傷後，應立即沖水或冰敷降溫，如果持續有燒灼感，或燒燙傷情形嚴重，應速就醫。現在許多咖啡店、店家在外帶咖啡杯的塑膠蓋上，都會黏上一段膠帶，以固定塑膠蓋，就是避免塑膠蓋不小心掀開，打翻熱飲，造成燙傷，呼籲拿取熱飲時，一定要多加注意。