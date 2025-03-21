我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

憩室炎痛到「摸肚子就哭」 切除部分大腸救回一命

記者黃寅
憩室炎嚴重會致大腸破裂，引發腹膜炎，甚至敗血症，危及生命。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
憩室炎嚴重會致大腸破裂，引發腹膜炎，甚至敗血症，危及生命。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

一名65歲男性因連續多日腹痛，一度「摸到肚皮都痛到流淚」，急診檢查是憩室炎併發腸穿孔，情況危急，所幸經緊急手術切除部分大腸後順利挽回一命。醫師提醒，憩室炎雖是常見疾病，但若輕忽演變成重症，恐有致死風險，不可不慎。

台中亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳說，憩室炎是一種消化系統的疾病，主要發生位置在大腸，所謂「憩室」，指的是腸道壁上的小囊袋，這些囊袋可能因腸內壓力過高或結構因素而形成，隨著年齡增長，憩室形成機率也會增加，一旦憩室受到感染或發炎時，就會引發憩室炎。

他說，正常狀況下，單純的大腸憩室並不會有症狀，多數案例都是發炎後痛到送急診，透過電腦斷層檢查才會發現存在，僅有少數重症患者會需要動手術。以這名患者為例，剛開始只是腹痛，原本不以為意，但左下腹部連續痛了四天後，不僅吃不下飯，甚至「連摸肚皮都會痛」，讓他苦不堪言，家屬才趕緊將他送到急診。

經斷層掃描後，大腸憩室不僅嚴重發炎且已經破裂，導致腸內容物外漏引發腹膜炎，若未及時治療，可能導致敗血症，危及生命，因此評估後，建議切除部分受損的大腸腸道，總算救回一命，日前已經出院返家休養。

林敬淳說，輕微或中度的憩室炎患者，通常可透過抗生素治療來控制感染，醫師會開立抗生素以減輕炎症，此外，飲食調整也是治療方式之一，初期可採取低渣飲食，減少腸道負擔，待症狀改善後逐步恢復正常飲食，若患者疼痛嚴重，可使用止痛藥物減輕不適。

他說，大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，許多民眾常誤以為是腸胃炎只要吃藥就好，結果只到藥局買藥並未到醫院詳細檢查，反倒延誤治療時機，造成病情惡化。甚至，少數大腸憩室炎的病患，也隱含大腸癌危機，建議治療大腸憩室炎告一段落後，四周後安排大腸鏡檢查。

另外，民眾平時要多吃蔬果雜糧等高纖食物及多攝取水分，可減少憩室炎發生機率，若本身有憩室炎病史，腹痛就醫時務必要告知醫師，才能儘速掌握病況，給予正確治療方案。

藥局

上一則

罹患慢性腎臟病要不要洗腎 醫師：看2指標

下一則

30多歲女中風 中西醫合療 不到百日恢復行動能力

延伸閱讀

急診診察、護理費「有條件」加碼給付 5月上路

急診診察、護理費「有條件」加碼給付 5月上路
妻任職醫美薪水高5倍⋯台急診醫突提離職 主管難慰留

妻任職醫美薪水高5倍⋯台急診醫突提離職 主管難慰留
急診新血難募 台大1醫師顧40病人 是早年2倍以上

急診新血難募 台大1醫師顧40病人 是早年2倍以上
急診壅塞能不去則不去？ 醫示警：5大類症狀務必到急診

急診壅塞能不去則不去？ 醫示警：5大類症狀務必到急診

熱門新聞

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

2025-03-18 20:04
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25
內臟脂肪過多會引發多種代謝問題。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

體重沒變肚子卻變大？醫揭真相：內臟脂肪比你想的更可怕

2025-03-13 19:41
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

2025-03-20 21:11
美國各地的減重障礙有所差異。美聯社

瘦不下來怪居住地？這地方的人減肥100%遇障礙

2025-03-13 13:29

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留