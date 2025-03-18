高度近視可能引發視網膜病變 潛藏失明危機

醫師提醒，高度近視患者應定期檢查，以降低嚴重併發症風險，甚至要注意是否造成黃斑部病變；示意圖。（圖／123RF）

高度近視潛藏失明危機，眼科醫師示警，高度近視可能引發視網膜病變，其中黃斑部脈絡膜新生血管更可能導致視力嚴重受損，甚至失明，建議及早透過藥物或手術治療，避免陷入不可逆的視力惡化危機。

近視超過800度 須留意

台灣眼科醫師朱智盟表示，高度近視的定義通常是近視度數超過800度，或眼軸長度超過26.5mm，由於眼球過度拉長會使視網膜變薄，特別是在周邊部位，更容易出現玻璃體與視網膜交界處的牽拉作用，導致視網膜裂孔甚至剝離。不僅如此，高度近視也會增加早發性白內障、青光眼及黃斑部病變的風險，嚴重影響視力與生活品質。

根據朱智盟的臨床觀察，許多患者在20到40歲近視仍持續加深，而隨著近視度數增加，眼部病變的機率也隨之提高。高度近視患者因眼球結構改變，容易產生視網膜病變，特別是黃斑部病變當眼球過度膨脹，視網膜受壓力影響可能導致脈絡膜新生血管生成，這些異常血管脆弱且易破裂出血，對視力構成極大威脅。

黃斑部病變 突然看不清

朱智盟分享治療案例，一位年約46歲、近視高達1400度的男性患者並未察覺自己患有黃斑部病變，某日突然感覺視力模糊不清，即使矯正近視可到0.7，但仍感到視力明顯下降，經檢查發現為脈絡膜微血管層血管增生，破裂導致黃斑部下出血。

在治療上，朱智盟為其進行四次羅氏萌玻璃體內藥物注射，主要施打血管內皮生成抑制劑（anti-VEGF），抑制黃斑部產生新生血管，進而降低黃斑部的中心厚度，同時施打一次第三代「微脈衝黃斑部雷射」，能量只有傳統雷射的十分之一，對黃斑部的傷害降到最低，避免損害組織或結痂。

定期檢查 降併發症 風險

此外，治療時更搭配AI 智能導航系統，精準定位，避免施打微脈衝時可能產生的方向迷失感，同步搭配治療可避免黃斑部水腫。該名患者經過治療後，其視力已逐漸恢復，矯正後視力可達0.9。

朱智盟強調，患者需保持耐心，依照所需的治療完成完整療程，確保黃斑部病變得以完全控制，透過新醫療技術可確保黃斑部病變的治療更安全、有效。

至於高度近視患者每年應定期檢查，如透過超廣角視網膜攝影，提早發現潛在病變，朱智盟呼籲，民眾須重視視力保健，定期追蹤視力狀況，避免成為高度近視、降低嚴重併發症的風險。

護眼可以多按摩眼睛周圍的穴位。（圖／123RF）

護眼要訣 1.穴位按摩 多按摩眼睛周圍的睛明、承泣、瞳子髎、攢竹、絲竹空穴，但不可以壓在眼球上。 2.明目茶飲 中醫首推枸杞、菊花、決明子、黃耆等「明目四君子」藥材，沖泡熱水或煮開飲用。 3.充足睡眠 半夜1至3時正是肝調養生息的時機，11時前就寢，可充分讓肝休息。 資料來源：元氣網

（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66153）