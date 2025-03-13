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手拿信用卡後別用酒精消毒 「致癌物」恐速入侵

記者沈能元
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醫師提醒，信用卡、手機殼等塑膠製品恐含有害物質雙酚A（BPA），接觸後應用清水、肥皂洗手，不要用酒精乾洗手，因為酒精會讓BPA吸收速度大增；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，信用卡、手機殼等塑膠製品恐含有害物質雙酚A（BPA），接觸後應用清水、肥皂洗手，不要用酒精乾洗手，因為酒精會讓BPA吸收速度大增；示意圖。（圖／123RF）

「每日郵報」報導，美國加州政府要求蘋果（Apple）官網販售的10款3C產品，須標示「致癌與生殖傷害」警語，這些產品包括行動電源、無線充電器、智慧手錶充電座等，其中的有害物質則包括「雙酚A（BPA）」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，應減少接觸含BPA的塑膠製品，建議接觸信用卡等製品，記得洗手，但不要用含酒精乾洗手或酒精，研究發現，酒精會讓BPA吸收速度大增。

張家銘指出，BPA主要用途是製造塑膠，特別是聚碳酸酯（PC）塑膠和環氧樹脂（Epoxy resin），這些材料耐用、透明、耐高溫，所以被廣泛用在3C產品外殼、鍵盤、信用卡、收據紙、食品罐頭內襯、醫療器材、建築材料等。

張家銘說，大家一直以為BPA只有吃進肚子才會影響健康，其實也可能直接滲透皮膚，進入血液循環，影響內分泌系統，甚至可能干擾生殖功能。BPA皮膚吸收率比想像中還高，24小時內竟有25%能夠滲透進皮膚。換句話說，只要用手摸到含BPA的物品，就等於讓這些化學物質「直接進入體內」，但我們完全不會感覺到。

國內已要求感熱紙顯色劑不得含有雙酚A。但張家銘表示，研究發現，只要手接觸含BPA收據5秒鐘，就會有大約1微克會沾在手指上。如果手是濕的、油的，吸收量還直接增加10倍，這些BPA不只是附著在皮膚表面，它會慢慢滲透進去，24小時內大約有25%能穿透皮膚，進入血液循環。

更驚人的是，如果工作需要長時間接觸BPA，如每天摸熱感應紙10小時的收銀員，每天BPA暴露量可能高達71微克。這雖然比目前安全標準低42倍，但如果再加上食物、環境的BPA，長期累積影響無法忽視。

張家銘說，研究發現，BPA可能降低男性睪固酮，影響精子數量，導致不孕，對女性來說，可能干擾卵巢功能，甚至影響胎兒發育。如果孕婦長期接觸，未來孩子罹患內分泌相關疾病的風險可能會更高。除此之外，BPA也與乳癌、前列腺癌、甲狀腺疾病有關，甚至可能影響兒童的神經發育，導致注意力不集中、過動症風險上升。

張家銘提醒，遠離BPA，應減少接觸含BPA的塑膠製品，特別是3C產品、信用卡、運動器材等，建議接觸收據、信用卡後，記得洗手，但千萬不要用酒精乾洗手，因研究發現，酒精會讓BPA吸收速度大增，建議用清水或肥皂洗手才安全，且避免用塑膠容器加熱食物，改用玻璃或不鏽鋼容器。

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